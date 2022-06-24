Глава Ростуризма поела пирожков с мухомором и осталась довольна

Глава Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова поделилась впечатлениями от посещения Свердловской области. По ее словам, она успела познакомиться с уральской кухней, но больше всего ей запомнились пироги, главным ингредиентом которых стал мухомор.





«Мне обещали, что я точно останусь жива. Было вкусно и необычно», — призналась журналистам Догузова.





Глава Ростуризма заявила, что Екатеринбург может стать отдельной точкой гастрономического туризма. При этом она отметила, что без интересной локальной кухни сложно выводить туризм в стране на новый уровень.





«Я со всеми ребятами-предпринимателями, которые гастротуризм развивают, пообщалась, и у всех очень четкое понимание, что не нужно никого копировать — нужно создавать свое уникальное местное», — рассказала Догузова.





В Департаменте информационной политики Свердловской области сообщали, что участниками гастрономического фестиваля уральской кухни в регионе стали 30 ресторанов и кафе. Уникальные блюда в них можно будет попробовать до 7 июля. Начался фестиваль 23 июня.





Губернатор региона Евгений Куйвашев рассказал, что за год планируется принять свыше 1,5 миллиона туристов. Сложно отследить динамику, однако сейчас «мы видим, что жизнь возвращается», добавил он.