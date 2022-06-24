Комиссаренко назвал Лукашенко своим любимым комиком

Стендап-комик Слава Комиссаренко заявил, что считает белорусского лидера Александра Лукашенко своим любимым комиков. В рамках своего выступления в Варшаве он высмеял слова президента о «расстреле в 1994», а также о размещении ядерного и «сверхядерного» оружия в Белоруссии.





«Ему они [шутки про Лукашенко] вообще не нравятся. <…> Настолько не нравятся, что он даже не просто объявил меня в уголовный розыск, но сначала просто отправил за мной маршрутку с КНБ-шниками. <…> Отправил эту маршрутку, чтобы они задержали меня прямо у подъезда», — рассказал Комиссаренко.





По словам комика, Лукашенко «не учел» высокую степень взаимовыручки среди белорусов. Ему в социальных сетях написали подписчики, которые призывали Комиссаренко «уезжать сегодня», ведь «завтра будет поздно».





«Как получается, я пошутил про Лукашенко в России, Украине и Польше. Осталось пошутить в Прибалтике и я возьму его в кольцо», — отшутился он.





14 января Комиссаренко заявлял, что КГБ Белоруссии объявил его в розыск из-за шуток про президента Белоруссии. По словам стендапера, сотрудники Комитета госбезопасности звонили ему и писали СМС, а также заходили на его страницы в соцсетях, чтобы узнать местоположение.





На своей странице в инстаграме артист опубликовал видео с выступления в Киеве, куда он уехал на гастроли. По словам Комиссаренко, «человек, который связан с белорусскими протестами», предупредил, что его могут задержать на территории России и вывезти на машине в Белоруссию.