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Комиссаренко назвал Лукашенко своим любимым комиком
Он рассказал, что глава Белоруссии лично выслал за ним сотрудников КГБ undefined
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Комиссаренко назвал Лукашенко своим любимым комиком

Он рассказал, что глава Белоруссии лично выслал за ним сотрудников КГБ

Стендап-комик Слава Комиссаренко заявил, что считает белорусского лидера Александра Лукашенко своим любимым комиков. В рамках своего выступления в Варшаве он высмеял слова президента о «расстреле в 1994», а также о размещении ядерного и «сверхядерного» оружия в Белоруссии.


«Ему они [шутки про Лукашенко] вообще не нравятся. <…> Настолько не нравятся, что он даже не просто объявил меня в уголовный розыск, но сначала просто отправил за мной маршрутку с КНБ-шниками. <…> Отправил эту маршрутку, чтобы они задержали меня прямо у подъезда», — рассказал Комиссаренко.


По словам комика, Лукашенко «не учел» высокую степень взаимовыручки среди белорусов. Ему в социальных сетях написали подписчики, которые призывали Комиссаренко «уезжать сегодня», ведь «завтра будет поздно».


«Как получается, я пошутил про Лукашенко в России, Украине и Польше. Осталось пошутить в Прибалтике и я возьму его в кольцо», — отшутился он.


14 января Комиссаренко заявлял, что КГБ Белоруссии объявил его в розыск из-за шуток про президента Белоруссии. По словам стендапера, сотрудники Комитета госбезопасности звонили ему и писали СМС, а также заходили на его страницы в соцсетях, чтобы узнать местоположение.


На своей странице в инстаграме артист опубликовал видео с выступления в Киеве, куда он уехал на гастроли. По словам Комиссаренко, «человек, который связан с белорусскими протестами», предупредил, что его могут задержать на территории России и вывезти на машине в Белоруссию.

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Комик Слава Комиссаренко рассказал, как сбежал из Москвы на Украину, спасаясь от белорусского КГБ

Стендапер ранее подвергал жесткой критике президента Белоруссии Александра Лукашенко 14 января 2022
Dailystorm - Комик Слава Комиссаренко рассказал, как сбежал из Москвы на Украину, спасаясь от белорусского КГБ
#белоруссия #кгб #шутка #слава комиссаренко #лукашенко #комик
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