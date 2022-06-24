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«Если с мочеиспусканием не очень, обратись к врачу»: Шнуров посвятил Невзорову новый клип
В прошлом ролике музыкант упрекнул публициста в отъезде из России undefined
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«Если с мочеиспусканием не очень, обратись к врачу»: Шнуров посвятил Невзорову новый клип

В прошлом ролике музыкант упрекнул публициста в отъезде из России

Музыкант Сергей Шнуров совместно с группой «Ленинград» посвятил уже второй клип журналисту Александру Невзорову (признан в СМИ-иноагентом). В ролике он ответил на критику сбежавшего из РФ журналиста и предложил ему сходить к врачу, если «с мочеиспусканием не очень».


«И еще замечу, между прочим. Саш, обидеть правда не хочу. С мочеиспусканием не очень — это возраст, обратись к врачу», — заявляет Шнуров.


Данной строчкой певец ответил на слова Невзорова о том, что он «не мочится на могилы друзей». В своем Telegram-канале журналист отмечал, что ознакомился с новой работой Шнурова, и назвал это «орденом».


В своем новом клипе Шнур также ответил на слова Невзорова о том, что тот «дорогое удовольствие» для тех, кто не любит его «Невзоровские среды». Певец напомнил, что у него «задачи нет понравиться», ведь «Раз Путину не пел я здравицы, так и анти-Путину не буду».


«Если в их ты не поверил Бога, значит, тебя точно подкупили», — спел Шнуров.


Новый клип «Ленинграда» вышел пять часов назад и на момент написания заметки у него уже 239 тысяч просмотров.


Свой прошлый клип «Не Зорро!» группа «Ленинград» выпустила 22 июня. В нем Шнуров называет Невзорова каскадером, скандалистом и упрекает в отъезде из России. Раньше СМИ называли их друзьями, а в 2017 году Невзоров и вовсе снялся в клипе «Ленинграда» «Ч.П.Х».

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#музыка #шнуров #группа ленинград #невзоров #песня #журналист
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