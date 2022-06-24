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В Народной милиции ЛНР усомнились в возможности продолжения переговоров РФ с Украиной
Ключи от мира в Донбассе лежат не в Киеве, а в Вашингтоне, убежден представитель ЛНР Андрей Марочко undefined
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В Народной милиции ЛНР усомнились в возможности продолжения переговоров РФ с Украиной

Ключи от мира в Донбассе лежат не в Киеве, а в Вашингтоне, убежден представитель ЛНР Андрей Марочко

Минобороны России 24 июня сообщило о продвижении и блокировании украинских войск в ряде населенных пунктов на луганском направлении. Подполковник Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко назвал это большой победой в стратегическом плане. В то же время Марочко усомнился в продвижении российско-украинских отношений в политическом плане — по его мнению, Киев вряд ли сядет за стол переговоров.


«В стратегическом плане это большая победа, поскольку те силы, которые освобождали Луганскую народную республику, не остановятся в границах нашей молодой республики, — сказал Daily Storm представитель Народной милиции ЛНР. — Это связано с тем, что есть виды вооружения, которые могут наносить удары по территории ЛНР и для того, чтобы обезопасить наших граждан, мы должны идти и освобождать территории до такой степени, чтобы ни одно средство поражения не смогло долететь до территории и Луганской, и Донецкой народных республик».


Марочко добавил, что 24 июня по территории ЛНР было нанесено три удара тактическим ракетным комплексом «Точка-У». Силы противовоздушной обороны сбили ракету, но есть разрушения и повреждения.


«‎Если говорить в политическом отношении, сядет ли Украина за стол переговоров, то я глубоко сомневаюсь в этом. Мы должны учитывать тот факт, что Украина — это недоговороспособное государство», — считает он.


Подполковник Народной милиции ЛНР назвал правительство Украины марионеточным. «Ключи от мира в Донбассе лежат не в Киеве, а в Вашингтоне», — убежден он.


Ранее 24 июня в своем Telegram-канале Андрей Марочко сообщил, что военные РФ и ЛНР взяли под контроль населенные пункты Горское и Золотое. Он опубликовал видео, в котором он стоит на фоне здания администрации города Золотое и держит его флаг.

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Минобороны России заявило 24 июня, что за пять дней на луганском направлении были освобождены населенные пункты Лоскутовка, Подлесное, Мирная долина, Щебкарьер, Врубовка, Нырково, Николаевка, Новоивановка, Устиновка и Рай-Александровка.


Глава украинской луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай сообщил, что Киев приказал военным покинуть город Северодонецк. Украинские войска контролируют промышленную зону завода «Азот» в городе, за него ведутся бои. В 2014 году, когда Луганск перешел под контроль ЛНР, Северодонецк стал административным центром Луганской области Украины.

Украинские власти Луганской области: Киев приказал войскам покинуть Северодонецк

ВСУ контролируют промышленную зону завода «Азот» 24 июня 2022
Dailystorm - Украинские власти Луганской области: Киев приказал войскам покинуть Северодонецк
#украина #переговоры #лнр
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