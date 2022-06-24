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Украинские власти Луганской области: Киев приказал войскам покинуть Северодонецк
ВСУ контролируют промышленную зону завода «Азот» undefined
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Украинские власти Луганской области: Киев приказал войскам покинуть Северодонецк

ВСУ контролируют промышленную зону завода «Азот»

Глава украинской Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай рассказал, что Киев приказал войскам покинуть город Северодонецк. Украинские военные контролируют промышленную зону завода «Азот» в городе, за него ведутся бои.


«И солдаты Вооруженных сил Украины, и Национальная гвардия получили уже команду отходить на новые позиции, на новые укрепленные районы», — сообщил глава украинской Луганской военно-гражданской администрации в эфире телеканала «Дом», цитата по ТАСС.


«Сейчас такая ситуация, когда находиться на разбитых за многие месяцы позициях просто для того, чтобы там находиться, не имеет смысла», — добавил он.


Гайдай сказал, что военные России и ЛНР продвигаются в Лисичанск и «имеют успех на некоторых позициях, на некоторых населенных пунктах». В этом городе сложный ландшафт, поэтому его трудно захватить, пояснил он. «Но, учитывая просто в разы превосходящие силы противника, они там давят очень сильно», — отметил глава военно-гражданской администрации.


Еще в конце мая Сергей Гайдай сообщал, что российские военные заняли большую часть Северодонецка. Он говорил, что 90% города разрушено.


В 2014 году, когда Луганск перешел под контроль Луганской народной республики, Северодонецк стал административным центром Луганской области Украины.



Заметка дополняется

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#всу #украина #лнр
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