Директор «Ельцин-Центра» Дроздов подтвердил визит полицейских из-за экстремистской литературы

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму управления МВД по Свердловской области провели проверку в «Ельцин-Центре». Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источник. Директор «Ельцин-Центра» Александр Дроздов подтвердил Daily Storm факт визита силовиков.





«Да, такая есть контора замечательная. <...> Пришли на разговор с [историком Алексеем] Мосиным, который принимает участие в нашей XIV Международной научной конференции под названием «История сталинизма», — сказал Дроздов.





Мосин — глава екатеринбургского правозащитного общества «Мемориал» (признано НКО — иностранным агентом). Как сообщает РИА Новости, утренняя проверка «Ельцин-Центра» связана со вчерашними обысками в местном офисе «Мемориала». Дроздов также подтвердил это Daily Storm. Он не уточнил, сколько длилась сегодняшняя проверка.





23 июня силовики изъяли в «Мемориале» литературу, в том числе книгу бывшего сотрудника спецслужб Александра Литвиненко и историка Юрия Фельштинского «ФСБ взрывает Россию», признанную экстремистской, и плакаты с призывами освободить оппозиционера Алексея Навального.





Мосин в беседе с порталом «Ахилла» заявил, что поступил донос о том, что «Мемориал» «издает и распространяет террористическую литературу». По его словам, поводом для визита силовиков стала изданная им брошюра о репрессированных в советское время верующих «В чем же виновата наша мама».