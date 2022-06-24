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Директор «Ельцин-Центра» Дроздов подтвердил визит полицейских из-за экстремистской литературы
Эти мероприятия связаны со вчерашними обысками в местном «Мемориале» Экспозиция в Президентском центре Бориса Ельцина в Екатеринбурге.
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Директор «Ельцин-Центра» Дроздов подтвердил визит полицейских из-за экстремистской литературы

Эти мероприятия связаны со вчерашними обысками в местном «Мемориале»

Экспозиция в Президентском центре Бориса Ельцина в Екатеринбурге. Фото: РИА Новости / Павел Лисицын

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму управления МВД по Свердловской области провели проверку в «Ельцин-Центре». Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источник. Директор «Ельцин-Центра» Александр Дроздов подтвердил Daily Storm факт визита силовиков. 


«Да, такая есть контора замечательная. <...> Пришли на разговор с [историком Алексеем] Мосиным, который принимает участие в нашей XIV Международной научной конференции под названием «История сталинизма», — сказал Дроздов. 


Мосин — глава екатеринбургского правозащитного общества «Мемориал» (признано НКО — иностранным агентом). Как сообщает РИА Новости, утренняя проверка «Ельцин-Центра» связана со вчерашними обысками в местном офисе «Мемориала». Дроздов также подтвердил это Daily Storm. Он не уточнил, сколько длилась сегодняшняя проверка.


23 июня силовики изъяли в «Мемориале» литературу, в том числе книгу бывшего сотрудника спецслужб Александра Литвиненко и историка Юрия Фельштинского «ФСБ взрывает Россию», признанную экстремистской, и плакаты с призывами освободить оппозиционера Алексея Навального.  


Мосин в беседе с порталом «Ахилла» заявил, что поступил донос о том, что «Мемориал» «издает и распространяет террористическую литературу». По его словам, поводом для визита силовиков стала изданная им брошюра о репрессированных в советское время верующих «В чем же виновата наша мама».

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#экстремизм #ельцин-центр #происшествие #рф
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