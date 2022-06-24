В Сочи два автомобиля унесло в море, спасатели ищут семь человек

В прокуратуре Краснодарского края сообщили, что спасатели нашли в море мужчину, который плавал на бревне. Он 1979 года рождения, из Ставропольского края. Его доставили в больницу с переохлаждением. Спасенный пассажир рассказал, что вместе со знакомыми на двух машинах ехал в Сочи, оба авто смыло в море.





«‎В автомобиле ВАЗ-2114, кроме пострадавшего, находились женщина 38 лет и ребенок в возрасте одного года и двух месяцев. Во второй машине, Audi, была семья из четырех человек», — добавили в пресс-службе прокуратуры.





Следственный комитет уточняет, что в двух машинах были трое детей. Правоохранители проводят доследственную проверку по факту исчезновения шести человек.





По информации источника ТАСС в экстренных службах региона, одного человека нашли мертвым, продолжаются поиски шестерых пассажиров. Для поисков используют вертолет Ка-32 МЧС и спасательный катер «‎Валерий Замараев».