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В Сочи два автомобиля унесло в море, спасатели ищут семь человек
Среди пропавших пассажиров трое детей undefined
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В Сочи два автомобиля унесло в море, спасатели ищут семь человек

Среди пропавших пассажиров трое детей

В Сочи два легковых автомобиля унесло в Черное море. Пропали семь человек, их ищут спасатели. Среди пропавших — трое детей, в том числе годовалый ребенок. Одного пассажира спасли, он плыл в море на бревне.


Из-за сильных осадков машины смыло потоком реки Чемитоквадже в акваторию Черного моря в районе поселка Зубова Щель Лазаревского района Сочи. «‎По предварительной информации, в автомобилях могло находиться восемь человек. На данный момент спасен один человек, поиски семерых продолжаются», — цитирует ТАСС МЧС.

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В прокуратуре Краснодарского края сообщили, что спасатели нашли в море мужчину, который плавал на бревне. Он 1979 года рождения, из Ставропольского края. Его доставили в больницу с переохлаждением. Спасенный пассажир рассказал, что вместе со знакомыми на двух машинах ехал в Сочи, оба авто смыло в море.


«‎В автомобиле ВАЗ-2114, кроме пострадавшего, находились женщина 38 лет и ребенок в возрасте одного года и двух месяцев. Во второй машине, Audi, была семья из четырех человек», — добавили в пресс-службе прокуратуры.


Следственный комитет уточняет, что в двух машинах были трое детей. Правоохранители проводят доследственную проверку по факту исчезновения шести человек.


По информации источника ТАСС в экстренных службах региона, одного человека нашли мертвым, продолжаются поиски шестерых пассажиров. Для поисков используют вертолет Ка-32 МЧС и спасательный катер «‎Валерий Замараев».

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#сочи #краснодарский край #черное море
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