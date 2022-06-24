Spiegel: Германия может национализировать часть «Северного потока — 2»

Министерство экономики и защиты климата Германии рассматривает возможность национализации немецкого участка газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает журнал Der Spiegel со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, немецкие власти могут подключить участок «Северного потока — 2» к плавучему терминалу по приему сжиженного природного газа (СПГ).





Национализация и присоединение участка трубопровода к СПГ-терминалу позволит напрямую подавать газ на юг Германии. Однако этот план сопряжен с рисками: подъем и разделение частей трубопровода могут привести к проблемам с экологией. Также сложности вызывает вопрос собственности «Северного потока — 2» — компания-оператора Nord Stream 2 AG находится на грани банкротства, суд назначил временным управляющим швейцарскую Transliq AG.

Также власти ФРГ опасаются, что Россия может принять ответные меры на национализацию своих активов в Германии, например, поступить так же с немецкими предприятиями в РФ. Поэтому, пишет Der Spiegel, власти Германии также обсуждают возможность строительства нового газопровода, параллельного «Северному потоку — 2».





Строительство «Северного потока — 2» началось в мае 2018 года и завершилось в сентябре 2021-го. За время работ некоторые иностранные подрядчики отказались от дальнейшего участия в проекте из-за санкций США. Две нитки газопровода длиной около 2500 километров пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии. Мощность трубопровода составляет 55 миллиардов кубометров.





22 февраля 2022 года, на следующий день после того как Россия признала ЛНР и ДНР, Германия приостановила сертификацию «Северного потока — 2». Через два дня США ввели санкции против Nord Stream 2 AG. 16 июня глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что трубопровод находится под давлением и голубое топливо можно пустить по нему «хоть сейчас».