Новости
Новости
St
Spiegel: Германия может национализировать часть «Северного потока — 2»
«Газпром» завершил стройку трубопровода в сентябре, но после признания ДНР и ЛНР Германия приостановила сертификацию объекта undefined
Новости

Spiegel: Германия может национализировать часть «Северного потока — 2»

«Газпром» завершил стройку трубопровода в сентябре, но после признания ДНР и ЛНР Германия приостановила сертификацию объекта

Министерство экономики и защиты климата Германии рассматривает возможность национализации немецкого участка газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает журнал Der Spiegel со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, немецкие власти могут подключить участок «Северного потока — 2» к плавучему терминалу по приему сжиженного природного газа (СПГ). 


Национализация и присоединение участка трубопровода к СПГ-терминалу позволит напрямую подавать газ на юг Германии. Однако этот план сопряжен с рисками: подъем и разделение частей трубопровода могут привести к проблемам с экологией. Также сложности вызывает вопрос собственности «Северного потока — 2» — компания-оператора Nord Stream 2 AG находится на грани банкротства, суд назначил временным управляющим швейцарскую Transliq AG. 

 

Также власти ФРГ опасаются, что Россия может принять ответные меры на национализацию своих активов в Германии, например, поступить так же с немецкими предприятиями в РФ. Поэтому, пишет Der Spiegel, власти Германии также обсуждают возможность строительства нового газопровода, параллельного «Северному потоку — 2». 


Строительство «Северного потока — 2» началось в мае 2018 года и завершилось в сентябре 2021-го. За время работ некоторые иностранные подрядчики отказались от дальнейшего участия в проекте из-за санкций США. Две нитки газопровода длиной около 2500 километров пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии. Мощность трубопровода составляет 55 миллиардов кубометров. 


22 февраля 2022 года, на следующий день после того как Россия признала ЛНР и ДНР, Германия приостановила сертификацию «Северного потока — 2». Через два дня США ввели санкции против Nord Stream 2 AG. 16 июня глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что трубопровод находится под давлением и голубое топливо можно пустить по нему «хоть сейчас». 

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Меркель заявила, что Россия не использовала «Северный поток — 2» как оружие

Она отметила, что газопровод не был запущен на момент начала спецоперации на Украине 18 июня 2022
Dailystorm - Меркель заявила, что Россия не использовала «Северный поток — 2» как оружие
#газпром #германия #северный поток — 2 #национализация #рф
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»