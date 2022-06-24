В Херсоне произошел теракт, погиб глава управления по молодежной политике Савлученко

В Херсоне взорвался автомобиль. По предварительным данным, в результате теракта погиб глава управления семьи, молодежи и спорта военно-гражданской администрации Херсонской области Дмитрий Савлученко. Об этом сообщает РИА Новости. Очевидцы публикуют в соцсетях фото с места происшествия.
Взрыв произошел в микрорайоне Херсона ХБК. Помимо взорванной машины, в результате теракта повреждено еще как минимум два автомобиля, сообщает ТАСС. На месте работают взрывотехники.
13 июня СМИ сообщали, что украинская армия обстреляли Донецк, один из снарядов попал в роддом. Рожениц эвакуировали в подвал. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин после происшествия объявил о привлечении дополнительных российских войск для борьбы с артиллерией, наносящей удары по жилым кварталам.