Politico: Зеленский хочет уволить друга детства Ивана Баканова с поста главы СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский намерен уволить своего друга детства Ивана Баканова с поста главы Службы безопасности Украины (СБУ). Глава государства собирается заменить Баканова «на кого-то более подходящего». Об это сообщает газета Politico со ссылкой на источники.





По словам собеседников издания, власти Украины недовольны не только Бакановым, но и другими высокопоставленными сотрудниками СБУ. Их решения, вероятно, привели к утрате контроля над Херсоном. Минобороны России сообщило о взятии города 2 марта, через неделю после начала военной операции.





Источники Politico утверждают, что российские войска взяли Херсон под контроль за такое короткое время из-за того, что сотрудники СБУ отказались взорвать Антоновский мост, соединяющий город с другими населенными пунктами области.





Собеседники издания также указывают, что многие высокопоставленные представители вели себя «странно» в первые дни российской военной операции. Например, один из сотрудников сжег здание СБУ в Чернигове. Свой поступок он объяснил тем, что у него не было времени вывозить все документы. В то же время полиции и другим силовикам удалось изъять конфиденциальные документы из своих офисов, сказал собеседник Politico.





Баканов занимает должность главы СБУ с августа 2019 года. До этого он два года возглавлял партию «Слуга народа». До прихода в политику Баканов вместе с Зеленским работал над разными проектами, в том числе компании «Квартал 95». Она, в частности, выпускает юмористические программы.





29 мая Зеленский уволил главу управления СБУ по Харьковской области Романа Дудина за провалы в обороне города в первые дни боевых действий. Он отметил, что армия, полиция, областная государственная администрация и мэр города работают эффективно, чего нельзя сказать об СБУ. На следующий день Дудин потребовал от Зеленского публичных извинений.