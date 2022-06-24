В Сети появились кадры жесткой посадки Ил-76 в Рязани, при которой погибли четыре человека

Авиакатастрофа произошла рано утром 24 июня. По данным региональных властей, погибли четыре члена экипажа, еще пятеро госпитализированы. На месте крушения произошел пожар. Ил-76 совершал учебно-тренировочный полет, на его борту не было грузов, сообщило Минобороны.





По данным военного ведомства, предварительная причина авиакатастрофы — неисправность двигателя Ил-76. После обнаружения проблемы с силовой установкой экипаж Ил-76 решил совершить посадку на грунт. Источник ТАСС уточняет, что самолет летел по маршруту Белгород — Оренбург, Ил-76 остановился на рязанской авиабазе Дягилево на дозаправку.