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В Сети появились кадры жесткой посадки Ил-76 в Рязани, при которой погибли четыре человека
По данным Минобороны, причиной катастрофы стала неисправность двигателя undefined
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В Сети появились кадры жесткой посадки Ил-76 в Рязани, при которой погибли четыре человека

По данным Минобороны, причиной катастрофы стала неисправность двигателя

В Сети появилось видео жесткой посадки военно-транспортного самолета Ил-76 в Рязани. На кадрах, которые опубликовал Telegram-канал «Рязанский джентльмен», видно, как воздушное судно горит уже в небе, приземляется, и в это время происходит взрыв. 

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Авиакатастрофа произошла рано утром 24 июня. По данным региональных властей, погибли четыре члена экипажа, еще пятеро госпитализированы. На месте крушения произошел пожар. Ил-76 совершал учебно-тренировочный полет, на его борту не было грузов, сообщило Минобороны. 


По данным военного ведомства, предварительная причина авиакатастрофы — неисправность двигателя Ил-76. После обнаружения проблемы с силовой установкой экипаж Ил-76 решил совершить посадку на грунт. Источник ТАСС уточняет, что самолет летел по маршруту Белгород — Оренбург, Ил-76 остановился на рязанской авиабазе Дягилево на дозаправку. 

Минобороны: Ил-76 совершил жесткую посадку под Рязанью из-за неисправности двигателя

Воздушное судно выполняло учебно-тренировочный полет, на его борту не было груза 24 июня 2022
Dailystorm - Минобороны: Ил-76 совершил жесткую посадку под Рязанью из-за неисправности двигателя
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