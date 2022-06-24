Новости
Новости
St
В Рязани рухнул военно-транспортный самолет Ил-76, три человека погибли
Новости

В Рязани рухнул военно-транспортный самолет Ил-76, три человека погибли

В Сети публикуют кадры с места происшествия

В Сети публикуют кадры с места происшествия undefined
Фото: Global Look Press / MOD Russia

В Рязани упал самолет, разрушений нет. Об этом сообщает пресс-служба главка МЧС по Рязанской области. Как уточнил источник ТАСС, в городе рухнул военно-транспортный самолет Ил-76. Всего на борту находились 10 человек, сказал собеседник агентства. По данным Telegram-канала «112», погибли три человека.


По предварительным данным, самолет упал в районе Михайловского шоссе. На месте крушения начался сильный пожар. Очевидцы публикуют кадры с места происшествия.  

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Трех человек госпитализировали после авиакатастрофы, сообщили ТАСС в Рязанской областной клинической больнице. В каком состоянии они находятся, неизвестно.  


По информации «112», возгорание на борту Ил-76 произошло еще в воздухе. Сразу после взлета у воздушного судна начались проблемы, он кружил и пытался совершить посадку.  


21 июня во время тренировочного полета в Ростовской области потерпел крушение штурмовик Су-25. Боевой самолет рухнул в безлюдном месте, разрушений после падения не было. Пилот погиб. 

В Якутии нашли Ан-30, никто не погиб

По предварительной информации, все живы 22 июня 2022
Dailystorm - В Якутии нашли Ан-30, никто не погиб
#рязань #происшествие #самолет #ил-76 #мчс
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»