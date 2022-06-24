В Рязани рухнул военно-транспортный самолет Ил-76, три человека погибли

В Рязани упал самолет, разрушений нет. Об этом сообщает пресс-служба главка МЧС по Рязанской области. Как уточнил источник ТАСС, в городе рухнул военно-транспортный самолет Ил-76. Всего на борту находились 10 человек, сказал собеседник агентства. По данным Telegram-канала «112», погибли три человека.





По предварительным данным, самолет упал в районе Михайловского шоссе. На месте крушения начался сильный пожар. Очевидцы публикуют кадры с места происшествия.