Премьер Британии Джонсон допустил, что украинских беженцев-нелегалов вышлют в Руанду

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что власти «в теории» могут выслать нелегальных беженцев с Украины в Руанду. При этом глава британского правительства отметил, что это маловероятно.





«Люди будут отправлены в Руанду только в тех случаях, если они прибыли в Великобританию нелегально. Таким образом они разрушают безопасные и законные пути [попадания в страну]», — сказал Джонсон во время визита в столицу Руанды Кигали. Британский премьер принимает участие в саммите стран Содружества наций.





По словам Джонсона, власти Великобритании выдали 130 тысяч виз гражданам Украины, у них есть как минимум два «очень хороших» способа попасть в страну. Премьер указал, что нелегалы обесценивают усилия всех беженцев, которые находятся в Великобритании на законных основаниях.





В апреле Великобритания и Руанда заключили миграционное соглашение, по которому все нелегалы (кроме детей), которые ищут убежища в Соединенном Королевстве, должны быть отправлены в эту восточноафриканскую страну. Нелегалы ожидают в Руанде рассмотрения своих прошений об убежище в Великобритании либо пытаются начать жизнь «с чистого листа». Кигали предварительно получил от Лондона 120 миллионов фунтов стерлингов на содержание нелегалов. В мае Джонсон заявил, что новая миграционная схема не коснется беженцев с Украины.





С помощью нового соглашения Великобритания хочет остановить поток нелегальной миграции через пролив Ла-Манш. Против нового механизма выступили в том числе британские оппозиционные партии, правозащитники и Англиканская церковь. Вылет первого самолета с мигрантами из Великобритании должен был состояться в июне, но Европейский суд по правам человека наложил временный запрет на выдворение беженцев.