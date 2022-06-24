Минобороны: Ил-76 совершил жесткую посадку под Рязанью из-за неисправности двигателя

Военно-транспортный самолет Ил-76 совершил жесткую посадку во время учебно-тренировочного полета в Рязанской области из-за неисправности двигателя. Об этом сообщает Минобороны России.





По данным ведомства, после обнаружения проблемы в силовой установке экипаж решил посадить самолет на грунт. При соприкосновении с землей воздушное судно «частично разрушилось». Во время полета на борту не было груза, уточнили в Минобороны. Всех пострадавших госпитализировали, добавило ведомство. Сколько человек было на борту и есть ли среди них погибшие, Минобороны не указало.





Авиакатастрофа произошла утром 24 июня. Ил-76 рухнул в поле недалеко от частных домов, в районе Михайловского шоссе. На месте крушения произошел пожар, он уже потушен. По уточненным данным, жертвами авиакатастрофы стали четыре члена экипажа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Всего на борту находились 10 человек, сообщало ранее агентство.