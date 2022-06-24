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Минобороны: Ил-76 совершил жесткую посадку под Рязанью из-за неисправности двигателя
Воздушное судно выполняло учебно-тренировочный полет, на его борту не было груза undefined
Новости

Минобороны: Ил-76 совершил жесткую посадку под Рязанью из-за неисправности двигателя

Воздушное судно выполняло учебно-тренировочный полет, на его борту не было груза

Военно-транспортный самолет Ил-76 совершил жесткую посадку во время учебно-тренировочного полета в Рязанской области из-за неисправности двигателя. Об этом сообщает Минобороны России.  


По данным ведомства, после обнаружения проблемы в силовой установке экипаж решил посадить самолет на грунт. При соприкосновении с землей воздушное судно «частично разрушилось». Во время полета на борту не было груза, уточнили в Минобороны. Всех пострадавших госпитализировали, добавило ведомство. Сколько человек было на борту и есть ли среди них погибшие, Минобороны не указало. 


Авиакатастрофа произошла утром 24 июня. Ил-76 рухнул в поле недалеко от частных домов, в районе Михайловского шоссе. На месте крушения произошел пожар, он уже потушен. По уточненным данным, жертвами авиакатастрофы стали четыре члена экипажа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Всего на борту находились 10 человек, сообщало ранее агентство.  

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В Ростовской области разбился военный самолет, пилот погиб

Основной версией катастрофы называют техническую неисправность 21 июня 2022
Dailystorm - В Ростовской области разбился военный самолет, пилот погиб
#ил-76 #происшествие #самолет
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