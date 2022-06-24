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Песков: Не исключаем отмены блокады Калининграда, но готовимся к худшему
Литва с 18 июня ограничила транзит в российский регион undefined
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Песков: Не исключаем отмены блокады Калининграда, но готовимся к худшему

Литва с 18 июня ограничила транзит в российский регион

Россия не исключает, что Литва отменит свое решение об отмене транспортной блокады Калининградской области. Однако, надеясь на лучшее разрешение проблемы, нужно готовиться и к худшим вариантам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 


«Давайте не будем ничего исключать. Давайте будем надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Что мы и делаем всегда», — сказал представитель Кремля в беседе с ТАСС. 


По его словам, Москва основательно изучает ситуацию с блокадой Калининградской области и доводит свое мнение до западных оппонентов: «Мы самым серьезным образом анализируем эту ситуацию. Мы доводим свою [позицию] через Министерство иностранных дел нашим оппонентам. Я бы даже сказал, к сожалению, они уже не партнеры, а наши оппоненты. Здесь наша правота абсолютна». 


Песков также заявил, что Россия настроена решительно в ситуации с блокадой Калининградской области, но спешить с принятием ответных решений не стоит.  


«Литовские железные дороги» с 18 июня прекратили транзит в Калининградскую область многих товаров, которые находятся под санкциями ЕС. По словам губернатора региона Антона Алиханова, под ограничения подпали около 50% поставляемых грузов. Власти Литвы объясняют ограничение на транзит исполнением санкций Евросоюза. 


21 июня правительство Калининградской области сообщило, что Литва распространила транспортную блокаду региона и на автомобильный транзит. В тот же день секретарь Совета безопасности России пообещал ответные меры на действия Вильнюса. 

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Нефтепродукты, икра, спирт: названы товары, запрещенные для перевозки в Калининград через Литву

Также ограничения коснулись бытовой техники и предметов роскоши 21 июня 2022
Dailystorm - Нефтепродукты, икра, спирт: названы товары, запрещенные для перевозки в Калининград через Литву
#кремль #калининградская область #рф #литва #песков
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