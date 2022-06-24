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Власти Рязанской области подтвердили гибель четырех человек при крушении военно-транспортного самолета Ил-76
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Власти Рязанской области подтвердили гибель четырех человек при крушении военно-транспортного самолета Ил-76

Как сообщило ранее Минобороны, причиной катастрофы стала неисправность двигателя

Как сообщило ранее Минобороны, причиной катастрофы стала неисправность двигателя undefined
Фото: Global Look Press / MOD Russia

Четыре человека погибли при крушении военно-транспортного самолета Ил-76 в Рязани, еще пятеро с различными травмами находятся в больницах. Об этом сообщает оперативная группа правительства Рязанской области. 


«По предварительной информации, в результате падения самолета в районе Михайловского шоссе в Рязани погибли четыре человекa. Еще пять с травмами различной степени тяжести находятся в лечебных учреждениях Рязани», — сообщила опергруппа в своем Telegram-канале. 


Авиакатастрофа произошла рано утром 24 июня. О том, что при крушении Ил-76 погибли четыре члена экипажа, изначально сообщил ТАСС со ссылкой на источник. Собеседник агентства уточнил, что Ил-76 совершал полет по маршруту Белгород — Оренбург, самолет остановился на рязанской авиабазе Дягилево на дозаправку.  


Как сообщило Минобороны, предварительная причина крушения Ил-76 — неисправность двигателя. Экипаж, узнав о проблеме с силовой установкой, попытался совершить посадку Ил-76 на грунт, при соприкосновении с землей воздушное судно частично разрушилось. Ил-76 выполнял учебно-тренировочный полет, на его борту не было грузов. На месте крушения произошел пожар.   

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В Ростовской области разбился военный самолет, пилот погиб

Основной версией катастрофы называют техническую неисправность 21 июня 2022
Dailystorm - В Ростовской области разбился военный самолет, пилот погиб
#ил-76 #происшествие #рязанская область #самолет #минобороны рф
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