Власти Рязанской области подтвердили гибель четырех человек при крушении военно-транспортного самолета Ил-76

Четыре человека погибли при крушении военно-транспортного самолета Ил-76 в Рязани, еще пятеро с различными травмами находятся в больницах. Об этом сообщает оперативная группа правительства Рязанской области.





«По предварительной информации, в результате падения самолета в районе Михайловского шоссе в Рязани погибли четыре человекa. Еще пять с травмами различной степени тяжести находятся в лечебных учреждениях Рязани», — сообщила опергруппа в своем Telegram-канале.





Авиакатастрофа произошла рано утром 24 июня. О том, что при крушении Ил-76 погибли четыре члена экипажа, изначально сообщил ТАСС со ссылкой на источник. Собеседник агентства уточнил, что Ил-76 совершал полет по маршруту Белгород — Оренбург, самолет остановился на рязанской авиабазе Дягилево на дозаправку.





Как сообщило Минобороны, предварительная причина крушения Ил-76 — неисправность двигателя. Экипаж, узнав о проблеме с силовой установкой, попытался совершить посадку Ил-76 на грунт, при соприкосновении с землей воздушное судно частично разрушилось. Ил-76 выполнял учебно-тренировочный полет, на его борту не было грузов. На месте крушения произошел пожар.