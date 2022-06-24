США выделяют Украине очередной пакет военной помощи на 450 миллионов долларов

США выделяют Украине очередной пакет военной помощи Украине в размере 450 миллионов долларов. В него войдут, в частности, реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, артиллерийские снаряды и патрульные катера. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.





«Соединенные Штаты объявили о предоставлении Украине дополнительного пакета помощи в области безопасности на сумму в 450 миллионов долларов в рамках нашего обязательства по поддержке Украины в деле защиты своей демократии перед лицом неспровоцированной российской агрессии», — сказал Кирби на брифинге.





По словам представителя Белого дома, США с начала российской спецоперации предоставили Украине военной помощи на 6,1 миллиард долларов. За время президентства Джо Байдена Вашингтон выделил на эти цели 6,8 миллиарда долларов, сказал Кирби.





В мае Байден подписал законы о ленд-лизе и выделении Украине военной помощи на рекордные 40 миллиардов долларов. 1 июня американский лидер объявил о выделении Киеву систем HIMARS. Белый дом пообещал, что дальность снарядов для них, которые получит Украина, не превысит 70 километров. 22 июня министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в страну прибыли первые системы HIMARS.