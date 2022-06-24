Новости
Новости
St
США выделяют Украине очередной пакет военной помощи на 450 миллионов долларов
В него войдут в том числе РСЗО, артиллерийские снаряды и патрульные катера, сообщили в Белом доме undefined
Новости

США выделяют Украине очередной пакет военной помощи на 450 миллионов долларов

В него войдут в том числе РСЗО, артиллерийские снаряды и патрульные катера, сообщили в Белом доме

США выделяют Украине очередной пакет военной помощи Украине в размере 450 миллионов долларов. В него войдут, в частности, реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, артиллерийские снаряды и патрульные катера. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. 


«Соединенные Штаты объявили о предоставлении Украине дополнительного пакета помощи в области безопасности на сумму в 450 миллионов долларов в рамках нашего обязательства по поддержке Украины в деле защиты своей демократии перед лицом неспровоцированной российской агрессии», — сказал Кирби на брифинге. 


По словам представителя Белого дома, США с начала российской спецоперации предоставили Украине военной помощи на 6,1 миллиард долларов. За время президентства Джо Байдена Вашингтон выделил на эти цели 6,8 миллиарда долларов, сказал Кирби. 


В мае Байден подписал законы о ленд-лизе и выделении Украине военной помощи на рекордные 40 миллиардов долларов. 1 июня американский лидер объявил о выделении Киеву систем HIMARS. Белый дом пообещал, что дальность снарядов для них, которые получит Украина, не превысит 70 километров. 22 июня министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в страну прибыли первые системы HIMARS.  

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Зеленский допустил переход Украины к израильской модели армии

Будут ли призывать на службу женщин украинский лидер не уточнил 23 июня 2022
Dailystorm - Зеленский допустил переход Украины к израильской модели армии
#украина #сша #рф #военная операция #эскалация вокруг украины
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»