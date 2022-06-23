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ТАСС: Боевики «Айдара» на заводе «Азот» готовы сдаться
Они просят прекращение огня и безопасный выход для гражданских undefined
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ТАСС: Боевики «Айдара» на заводе «Азот» готовы сдаться

Они просят прекращение огня и безопасный выход для гражданских

Боевики украинского националистического батальона «Айдар», занявшие завод «Азот» в Северодонецке, заявили о готовности прекратить огонь и сдаться российским военным. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к Народной милиции Луганской Народной Республики.


«Айдаровцы, засевшие на «Азоте», по имеющейся информации, выразили готовность прекратить сопротивление и сдаться», — рассказал ТАСС собеседник.


По его словам, националисты готовы сдаться лишь в том случае, если будут выполнены их условия. Боевики просят прекратить огонь и обеспечить безопасный выход с промзоны гражданских лиц. Собеседник отметил, что лишь при выполнении этих условий радикалы готовы сложить оружие.


19 июня посол ЛНР в России Родион Мирошник подтвердил сдачу в плен офицеров «Айдара» при взятии поселка Метелкино в пригороде Северодонецка. Он также заявлял, что украинские военные, зажатые на заводе «Азот», подают сигналы о продолжении переговоров.


Месяцем ранее суд арестовал на два месяца замкомандира украинского «Айдар» Дениса Мурыгу. Мужчина ранее пытался въехать на территорию России в потоке беженцев в Ростовской области и был задержан. Мурыга обвиняется в участии в незаконном вооруженном формировании.


Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявлял, что солдаты ВСУ, находившиеся на территории завода «Азот» в Северодонецке, начали сдаваться в плен. По словам офицера, численность сдавшихся в плен и их принадлежность к тем или иным украинским подразделениям пока не разглашается с целью обеспечения безопасности силовиков.

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Женщины с «Азота» рассказали, как убегали с детьми от наемников на заводе

Военные не выпускают мирных жителей с комбината, используя их как живой щит 16 июня 2022
Dailystorm - Женщины с «Азота» рассказали, как убегали с детьми от наемников на заводе
#спецоперация #украина #боевики #рф #лнр #северодонецк
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