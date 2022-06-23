ТАСС: Боевики «Айдара» на заводе «Азот» готовы сдаться

Боевики украинского националистического батальона «Айдар», занявшие завод «Азот» в Северодонецке, заявили о готовности прекратить огонь и сдаться российским военным. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к Народной милиции Луганской Народной Республики.





«Айдаровцы, засевшие на «Азоте», по имеющейся информации, выразили готовность прекратить сопротивление и сдаться», — рассказал ТАСС собеседник.





По его словам, националисты готовы сдаться лишь в том случае, если будут выполнены их условия. Боевики просят прекратить огонь и обеспечить безопасный выход с промзоны гражданских лиц. Собеседник отметил, что лишь при выполнении этих условий радикалы готовы сложить оружие.





19 июня посол ЛНР в России Родион Мирошник подтвердил сдачу в плен офицеров «Айдара» при взятии поселка Метелкино в пригороде Северодонецка. Он также заявлял, что украинские военные, зажатые на заводе «Азот», подают сигналы о продолжении переговоров.





Месяцем ранее суд арестовал на два месяца замкомандира украинского «Айдар» Дениса Мурыгу. Мужчина ранее пытался въехать на территорию России в потоке беженцев в Ростовской области и был задержан. Мурыга обвиняется в участии в незаконном вооруженном формировании.





Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявлял, что солдаты ВСУ, находившиеся на территории завода «Азот» в Северодонецке, начали сдаваться в плен. По словам офицера, численность сдавшихся в плен и их принадлежность к тем или иным украинским подразделениям пока не разглашается с целью обеспечения безопасности силовиков.