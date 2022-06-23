Саммит Евросоюза предоставил Украине и Молдавии статус кандидатов на вступление в ЕС

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель сообщил, что саммит Европейского союза предоставил статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдавии. Глава Евросовета Шарль Мишель подчеркнул, что считает «историческим моментом» это решение по статусу кандидатов.





«Соглашение. Евросовет только что принял решение о предоставлении Украине и Молдавии статуса кандидата в члены ЕС», — сообщил он в Twitter.





По его словам, этот день «знаменует собой решающий шаг на вашем пути к ЕС». При этом что касается Грузии, то Евросовет признал европейскую перспективу страны и готов предоставить статус кандидата, однако это случится лишь тогда, когда «будут решены остающиеся приоритеты».





Глава Еврокомиссии подчеркнул, что предоставление статуса кандидата — лишь первый шаг к полноценной интеграции Украины и Молдавии в ЕС. Для перехода к следующему этапу предстоит многое сделать, отметил Мишель.





Президент Украины Владимир Зеленский назвал предоставление его стране статуса кандидата историческим моментом, а молдавский лидер Майя Санду заявила о готовности своего государства к тяжелому пути к членству в ЕС.





21 июня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС намеревается предоставить Украине статус кандидата на вступление на саммите 23–24 июня. При этом он отмечал, что ЕС продолжит оказывать непоколебимую поддержку Украине так долго, как это потребуется.





Ранее Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза, о чем сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, Украина показала стремление и решимость соответствовать европейским стандартам и ценностям.





20 июня председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Украина «ни по каким параметрам» не подходит ни для членства в Евросоюзе, ни для получения статуса кандидата. По его словам, среди ключевых проблем киевского режима — коррупция и «разрушенная экономика» целой страны.