Зеленский допустил переход Украины к израильской модели армии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране готовится реформа армии, не исключив переход к израильской модели. При этом он отметил, что это лишь одна из рассматриваемых моделей, которую Киев готовит на фундаменте Вооруженных сил и Министерства внутренних дел.





«Есть такая модель, я не уверен, что именно такая модель будет, но мы обязательно будем рассматривать эту модель, обсуждать ее с общественностью», — заявил Зеленский, общаясь по видеосвязи с израильскими студентами.





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