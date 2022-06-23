Слуцкий предрек проблемы украинскому депутату, призвавшему отделить от России Северный Кавказ

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко на выступлении в ПАСЕ 22 июня заявил, что Северный Кавказ необходимо освободить от «российской оккупации». Председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с Daily Storm сообщил, что Гончаренко далеко не первый клоун на Украине, однако его последнее заявление — прямой призыв к подрыву территориальной целостности РФ.





«Гончаренко известный воинствующий русофоб и далеко не первый клоун среди представителей украинской власти. Но здесь он зашел достаточно далеко. В его публичном выступлении в ПАСЕ есть все признаки призывов к подрыву территориальной целостности России, основ нашей государственности», — заявил он.





По словам парламентария, подобные высказывания со стороны депутата Рады не останутся без внимания со стороны России. Его заявлением, как минимум, заинтересуются «соответствующие компетентные органы».





В рамках дискуссий Парламентской ассамблеи Совета Европы Гончаренко также заявлял, что организации, выступающей за права человека, должна поддержать жителей Северного Кавказа, «борющихся за свою свободу».





Ранее Гончаренко заявлял, что на Украине против журналиста Владимира Соловьева завели два уголовных дела по статье «Посягательство на территориальную целостность Украины». Санкция по данной статье предусматривает до 12 лет тюремного заключения.





Соловьев не оставил без внимания инцидент и заявил, что его не удивили заявления «против еврея-антинациста» со стороны «наследников Бандеры и Шухевича». По словам телеведущего, ему «наплевать» на критику со стороны Гончаренко, уверенного, что Соловьев «рано или поздно ответит за свои дерзкие слова о территориальной целостности Украины».