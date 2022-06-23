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В РПЦ ответили на обвинения Эйдельман в нежелании церкви молиться за мир и помогать обменивать пленных
Он уверен, что подобные слова могли прозвучать лишь от человека, далекого от церкви undefined
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В РПЦ ответили на обвинения Эйдельман в нежелании церкви молиться за мир и помогать обменивать пленных

Он уверен, что подобные слова могли прозвучать лишь от человека, далекого от церкви

Историк Тамара Эйдельман заявила, что Русская православная церковь не молится за милосердие и мир. По ее мнению, РПЦ также не стремится участвовать в переговорах с Украиной, так как выступает в качестве государственного института. Настоятель храма Святой мученицы Татианы при МГУ протоиерей РПЦ Владимир Вигилянский в разговоре с Daily Storm сказал, что старается не придавать значения словам тем, кто не только имеет мало общего с церковью, но и не понимает ее принципов.


«Это пустословие. Люди, далекие от церкви, не понимающие, что именно там делается, какие молитвы произносятся на каждой литургии о мире на Украине на протяжении теперь уже многих лет. Не стоит как-то обращать внимание на человека невежественного, который не знает ничего о церковных делах, словах патриарха или других деятелей церкви. Мало ли кто выпустит некий воздух», — ответил Вигилянский.


Протоиерей отметил: нельзя воспринимать всерьез претензию о том, что РПЦ не играет никакой роли в переговорном процессе и в обмене пленными. Он напомнил, что церковь сама себя никому не навязывает, однако если от нее попросят принять участие в подобных обсуждениях — лидерам церковной жизни будет что сказать на этот счет.


«Если призовут церковных лидеров для обсуждения этого вопроса, то я думаю, что этим лидерам есть что сказать», — считает Вигилянский.


В заключение протоиерей напомнил, что церковь — это гражданское общество, которое «никто ничего не заставляет делать, но там есть весь спектр мнений», а все слова в нем основываются на евангельских максимах.


Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что российские военные во время спецоперации демонстрируют «удивительные примеры мужества», это идет от их «внутреннего нравственного чувства», а не от материальных благ или продвижения по службе.


Патриарх неоднократно поддерживал спецоперацию на Украине, в связи с чем Великобритания ввела против него персональные санкции. В ответ на это Владимир Легойда, председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, назвал введенные ограничения абсурдными.

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#вигилянский #спецоперация #рф #религия #рпц #церковь #молитва #украина
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