Литва с 18 июня запретила по своим железнодорожным путям пропускать грузы в Калининградскую область и из нее. Последний чрезвычайный и полномочный посол страны в РФ Эйтвидас Баярунас в беседе с RTVI заявил, что Вильнюс не вводил блокаду региона и не собирается это делать. Он назвал Калининград Гонконгом России и выразил надежду, что в скором будущем контакты между Литвой и Калининградской областью возобновятся.





«Калининград не является уже так по закону зоной напряжения. Одно время мы думали и надеялись, что, наоборот, с появлением независимости Литвы, восстановлением независимой России как раз это будет зона благоприятных контактов. Я думаю, что все-таки когда-то возвратимся к возможности говорить о Калининграде как о зоне контактов, Гонконге России, да», — высказался Баярунас.





По словам литовского дипломата, Вильнюс не останавливал ни пассажирский транзит, ни железнодорожный. Перевозки товаров, которые не попадают в санкционный список, продолжаются: «Литва принимала обязательства, вступая в Евросоюз, и эти обязательства выполняет».





Баярунас подчеркнул: власти Литвы приняли решение прекратить пропуск на территорию РФ тех товаров, которые не могут попасть на территорию Евросоюза. Но как эти вещи проникают на территорию Калининграда, Вильнюс не волнует.





23 июня представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в Брюсселе заявил, что ЕС не планирует блокировать трафик между Калининградом и Россией, а речь идет о мерах по предотвращению возможного обхода санкций.