Лоза назвал возможной причиной смерти Юрия Шатунова вакцинацию от COVID-19

Музыкант Юрий Лоза в разговоре с Общественной службой новостей заявил, что смерть артиста Юрия Шатунова могла быть связана с вакцинацией от коронавируса. По словам композитора, в последнее время значительно участились случаи смерти среди молодых людей, притом что многие из усопших вели достаточно здоровый образ жизни.





«Если вы посмотрите статистику смертей молодых спортсменов, то будете крайне удивлены количеством таких же инфарктов», — отметил Лоза.





В качестве подтверждения своих слов он привел высказывание вирусолога Люка Монтанье о том, что многие, «кто укололись разными химическими смесями, умрут через год-два». При этом люди, прошедшие вакцинации несколько раз, «могут смело сдавать анализы на СПИД», заключил Лоза.





Ранее в разговоре с Daily Storm Юрий Лоза назвал Юрия Шатунова позитивным и замечательным парнем, у которого не было врагов. Музыка «Ласкового мая», даже сделанная на коленке, все равно оказалась очень востребована у отечественных слушателей, отметил Лоза.





Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался на 49-м году жизни в ночь на 23 июня. Причиной смерти стал обширный инфаркт, о чем сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на менеджера российского певца.





Как информации Telegram-канал «112», накануне, 22 июня, Юрий Шатунов вместе со своим менеджером отдыхал в Подмосковье, но в определенный момент ему стало плохо. Приехавшие на место врачи не успели довезти Шатунова до больницы — артист ушел из жизни в машине скорой помощи.