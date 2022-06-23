Прощание с Юрием Шатуновым пройдет на Троекуровском кладбище в Москве

Прощание с певцом Юрием Шатуновым пройдет на Троекуровском кладбище в Москве. Дата и время церемонии пока неизвестны. Об этом рассказал представитель артиста. Бывший солист «Ласкового мая» скончался на 49-м году жизни в ночь на 23 июня.





«Скорее всего, на Троекуровском кладбище [похоронят]. Дат еще нет, решаем», — сообщил представитель Шатунова РИА Новости.





Мэр Оренбурга Сергей Салмин рассказал, что в городском Доме памяти откроют мемориальную выставку, посвященную музыканту. «Для нас, для Оренбурга, Шатунов был не просто солистом суперпопулярной группы «Ласковый май», он был нашим земляком. Мальчишкой, который вырос в оренбургском интернате, юношей, который пел на сцене ДК «Орбита». Слова его песен «Белые розы», «Седая ночь» всплывают в памяти», — сказал градоначальник.





Губернатор Оренбуржья Денис Паслер рассказал, что жители столицы региона несут белые розы к интернату, в котором учился певец. «История подростка, ставшего кумиром миллионов, завершилась. Светлая память», — написал глава региона в своем Telegram-канале.