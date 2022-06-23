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Прощание с Юрием Шатуновым пройдет на Троекуровском кладбище в Москве
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Прощание с Юрием Шатуновым пройдет на Троекуровском кладбище в Москве

Дата и время церемонии пока неизвестны

Прощание с певцом Юрием Шатуновым пройдет на Троекуровском кладбище в Москве. Дата и время церемонии пока неизвестны. Об этом рассказал представитель артиста. Бывший солист «Ласкового мая» скончался на 49-м году жизни в ночь на 23 июня.


«Скорее всего, на Троекуровском кладбище [похоронят]. Дат еще нет, решаем», — сообщил представитель Шатунова РИА Новости.


Мэр Оренбурга Сергей Салмин рассказал, что в городском Доме памяти откроют мемориальную выставку, посвященную музыканту. «Для нас, для Оренбурга, Шатунов был не просто солистом суперпопулярной группы «Ласковый май», он был нашим земляком. Мальчишкой, который вырос в оренбургском интернате, юношей, который пел на сцене ДК «Орбита». Слова его песен «Белые розы», «Седая ночь» всплывают в памяти», — сказал градоначальник.


Губернатор Оренбуржья Денис Паслер рассказал, что жители столицы региона несут белые розы к интернату, в котором учился певец. «История подростка, ставшего кумиром миллионов, завершилась. Светлая память», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

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Бывший солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов скончался от обширного инфаркта в ночь на 23 июня. Всего лишь три дня назад артист выступал в подмосковном Подольске, исполняя свои хиты.


Накануне, 22 июня, стало известно о смерти еще одного артиста российской эстрады — певца камерунского происхождения Пьера Нарцисса. Его бывшая жена Валерия Калачева 23 июня рассказала, что прощание с Нарциссом пройдет 25 июня в ритуальном зале Центральной клинической больницы в Москве.

Умерла звезда «Ласкового мая» Юрий Шатунов. Что известно о кумире эпохи перестройки

За три дня до смерти он выступил с последним концертом, на котором сказал, что хочет немного отдохнуть 23 июня 2022
Dailystorm - Умерла звезда «Ласкового мая» Юрий Шатунов. Что известно о кумире эпохи перестройки
#шатунов #певец #артисты
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