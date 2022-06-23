Умерла звезда «Ласкового мая» Юрий Шатунов. Что известно о кумире эпохи перестройки?

В подмосковном Домодедове от обширного инфаркта скончался бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов. Ему было 48 лет. Всего лишь три дня назад артист выступал на сцене со своими хитами и сказал зрителям, что хочет немного отдохнуть. Вечером 22 июня на встрече с друзьями ему резко стало плохо — он почувствовал боль в сердце.
Последнее выступление Юрия Шатунова прошло 20 июня в подмосковном Подольске. «Мне тоже надо отдохнуть чуть-чуть. Старость — не радость», — пошутил он на концерте.
В родном городе Шатунова Кумертау в Башкирии собираются установить мемориальную табличку или другой объект в память об артисте. «Мы сегодня только узнали об этом. Подумаем и примем решение», — сказал мэр города Олег Фролов радиостанции «Говорит Москва».
Юрий Шатунов родился в Кумертау в 1973 году (некоторые СМИ указывают, что он родился в башкирском поселке Пятки). Когда ему было три года, его родители развелись. Когда Шатунову было 11 лет, умерла его мать.
После смерти матери он некоторое время бродяжничал, затем попал в детский дом в поселке Акбулак в Оренбуржье, а после — в школу-интернат в Оренбурге. Там Шатунов начал заниматься вокалом с композитором и автором песен Сергеем Кузнецовым. Именно он собрал первый состав группы из воспитанников детского дома в 1986 году, которую назвали «Ласковый май».
Кузнецов говорил, что уникальность группы — в ее составе — до «Ласкового мая» в СССР на сцене не выступали подростки, разве что детские хоровые коллективы. «18 февраля 1987 года мне надоело бегать по разным домам культуры, напрашиваться на концерты, и мы с Юрой Шатуновым записали все наши песни. Он спел их три раза подряд, я выбрал лучшие дубли, записал все на одну бобину и отнес ее знакомому на вокзал, в киоск звукозаписи. И больше для рекламы ничего не делал», — рассказывал композитор.
Сергей Кузнецов записал с Шатуновым хиты «Белые розы», «Лето», «Седая ночь», «Тающий снег» и другие. Группу начали приглашать на концерты в разные города.
Всесоюзная популярность пришла к Шатунову уже в следующем году — тогда он вместе с Кузнецовым переехал в Москву и начал сотрудничать с продюсером Андреем Разиным. На пике известности «Ласковый май» давал по 4-5 концерта в день. У группы было 2,5 тысячи выступлений за 1989 год.
В 1991 году Юрий Шатунов с «Ласковым маем» провели гастрольный тур по городам США. Осенью в этом же году певец покинул группу и начал сольную карьеру. Песни «Ласкового мая» эпохи перестройки в его исполнении оставались самыми популярными за всю его карьеру.
Автор-исполнитель Юрий Лоза в беседе с Daily Storm отметил, что мнение музыкантов о хитах «Ласкового мая» противоречивое, потому что их творчество кажется специалистам непрофессиональным. «В то время профессионалы все говорили в один голос: ребят, ну, это же непрофессионально, это же детский сад. С точки зрения профессионализма они были сделаны на коленках. Я не пытаюсь как-то раскритиковать или опустить Шатунова, я просто говорю, ребята, продукт, был сделан на коленках. Но он оказался востребованным», — говорит Лоза.
Музыкант сказал, что Юрий Шатунов был позитивным, замечательным парнем, у которого не было врагов. Лоза вспоминает, что артист не жаловался на здоровье.
В мае-июне 2022 года у Шатунова был довольно насыщенный гастрольный график — он приглашал своих слушателей на 14 концертов в разных городах России. Последнее видео в его Telegram-канале и канале на YouTube — ролик «Право петь» из новостей НТВ о судебной тяжбе певца с продюсером Андреем Разиным из-за авторских прав на хиты «Ласкового мая». В видеосюжете Шатунов утверждает, что добился статуса правообладателя песен.
Вечером 22 июня Шатунов почувствовал недомогание и боль в сердце, когда отдыхал с друзьями, сообщают Telegram-каналы. Друзья повезли артиста в ближайшую поликлинику на машине в подмосковное село Растуново, пишет Telegram-канал «112».
Из-за тяжелого состояния медики решили перевезти его в Центральную районную больницу. Скорая доставила его в больницу, но у него остановилось сердце. Остановка сердца произошла в машине скорой помощи, рассказал пресс-секретарь артиста Аркадий Кудряшов ТАСС. Врачи пытались реанимировать Шатунова, но не смогли спасти его.