Новости
Новости
St
Умерла звезда «Ласкового мая» Юрий Шатунов. Что известно о кумире эпохи перестройки?
За три дня до смерти он выступил с последним концертом, на котором сказал, что хочет немного отдохнуть Фото: Global Look Press / Евгений Матвеев
Культура

Умерла звезда «Ласкового мая» Юрий Шатунов. Что известно о кумире эпохи перестройки?

За три дня до смерти он выступил с последним концертом, на котором сказал, что хочет немного отдохнуть

Фото: Global Look Press / Евгений Матвеев

В подмосковном Домодедове от обширного инфаркта скончался бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов. Ему было 48 лет. Всего лишь три дня назад артист выступал на сцене со своими хитами и сказал зрителям, что хочет немного отдохнуть. Вечером 22 июня на встрече с друзьями ему резко стало плохо он почувствовал боль в сердце.


Последнее выступление Юрия Шатунова прошло 20 июня в подмосковном Подольске. «Мне тоже надо отдохнуть чуть-чуть. Старость — не радость», — пошутил он на концерте.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

В родном городе Шатунова Кумертау в Башкирии собираются установить мемориальную табличку или другой объект в память об артисте. «Мы сегодня только узнали об этом. Подумаем и примем решение», — сказал мэр города Олег Фролов радиостанции «Говорит Москва».


Юрий Шатунов родился в Кумертау в 1973 году (некоторые СМИ указывают, что он родился в башкирском поселке Пятки). Когда ему было три года, его родители развелись. Когда Шатунову было 11 лет, умерла его мать.


После смерти матери он некоторое время бродяжничал, затем попал в детский дом в поселке Акбулак в Оренбуржье, а после — в школу-интернат в Оренбурге. Там Шатунов начал заниматься вокалом с композитором и автором песен Сергеем Кузнецовым. Именно он собрал первый состав группы из воспитанников детского дома в 1986 году, которую назвали «Ласковый май».


Кузнецов говорил, что уникальность группы — в ее составе — до «Ласкового мая» в СССР на сцене не выступали подростки, разве что детские хоровые коллективы. «18 февраля 1987 года мне надоело бегать по разным домам культуры, напрашиваться на концерты, и мы с Юрой Шатуновым записали все наши песни. Он спел их три раза подряд, я выбрал лучшие дубли, записал все на одну бобину и отнес ее знакомому на вокзал, в киоск звукозаписи. И больше для рекламы ничего не делал», — рассказывал композитор.


Сергей Кузнецов записал с Шатуновым хиты «Белые розы», «Лето», «Седая ночь», «Тающий снег» и другие. Группу начали приглашать на концерты в разные города.


Всесоюзная популярность пришла к Шатунову уже в следующем году — тогда он вместе с Кузнецовым переехал в Москву и начал сотрудничать с продюсером Андреем Разиным. На пике известности «Ласковый май» давал по 4-5 концерта в день. У группы было 2,5 тысячи выступлений за 1989 год.


В 1991 году Юрий Шатунов с «Ласковым маем» провели гастрольный тур по городам США. Осенью в этом же году певец покинул группу и начал сольную карьеру. Песни «Ласкового мая» эпохи перестройки в его исполнении оставались самыми популярными за всю его карьеру.

Автор-исполнитель Юрий Лоза в беседе с Daily Storm отметил, что мнение музыкантов о хитах «Ласкового мая» противоречивое, потому что их творчество кажется специалистам непрофессиональным. «В то время профессионалы все говорили в один голос: ребят, ну, это же непрофессионально, это же детский сад. С точки зрения профессионализма они были сделаны на коленках. Я не пытаюсь как-то раскритиковать или опустить Шатунова, я просто говорю, ребята, продукт, был сделан на коленках. Но он оказался востребованным», — говорит Лоза.


Музыкант сказал, что Юрий Шатунов был позитивным, замечательным парнем, у которого не было врагов. Лоза вспоминает, что артист не жаловался на здоровье.


В мае-июне 2022 года у Шатунова был довольно насыщенный гастрольный график — он приглашал своих слушателей на 14 концертов в разных городах России. Последнее видео в его Telegram-канале и канале на YouTube — ролик «Право петь» из новостей НТВ о судебной тяжбе певца с продюсером Андреем Разиным из-за авторских прав на хиты «Ласкового мая». В видеосюжете Шатунов утверждает, что добился статуса правообладателя песен.


Вечером 22 июня Шатунов почувствовал недомогание и боль в сердце, когда отдыхал с друзьями, сообщают Telegram-каналы. Друзья повезли артиста в ближайшую поликлинику на машине в подмосковное село Растуново, пишет Telegram-канал «112».


Из-за тяжелого состояния медики решили перевезти его в Центральную районную больницу. Скорая доставила его в больницу, но у него остановилось сердце. Остановка сердца произошла в машине скорой помощи, рассказал пресс-секретарь артиста Аркадий Кудряшов ТАСС. Врачи пытались реанимировать Шатунова, но не смогли спасти его.

Лоза: Шатунов — позитивный, замечательный парень, но песни «Ласкового мая» были сделаны на коленке

Певец скончался на 49-м году жизни из-за инфаркта 23 июня 2022
Dailystorm - Лоза: Шатунов — позитивный, замечательный парень, но песни «Ласкового мая» были сделаны на коленке
#шатунов #певец #артисты
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»