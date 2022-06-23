Умерла звезда «Ласкового мая» Юрий Шатунов. Что известно о кумире эпохи перестройки?

В родном городе Шатунова Кумертау в Башкирии собираются установить мемориальную табличку или другой объект в память об артисте. «Мы сегодня только узнали об этом. Подумаем и примем решение», — сказал мэр города Олег Фролов радиостанции «Говорит Москва».





Юрий Шатунов родился в Кумертау в 1973 году (некоторые СМИ указывают, что он родился в башкирском поселке Пятки). Когда ему было три года, его родители развелись. Когда Шатунову было 11 лет, умерла его мать.





После смерти матери он некоторое время бродяжничал, затем попал в детский дом в поселке Акбулак в Оренбуржье, а после — в школу-интернат в Оренбурге. Там Шатунов начал заниматься вокалом с композитором и автором песен Сергеем Кузнецовым. Именно он собрал первый состав группы из воспитанников детского дома в 1986 году, которую назвали «Ласковый май».





Кузнецов говорил , что уникальность группы — в ее составе — до «Ласкового мая» в СССР на сцене не выступали подростки, разве что детские хоровые коллективы. «18 февраля 1987 года мне надоело бегать по разным домам культуры, напрашиваться на концерты, и мы с Юрой Шатуновым записали все наши песни. Он спел их три раза подряд, я выбрал лучшие дубли, записал все на одну бобину и отнес ее знакомому на вокзал, в киоск звукозаписи. И больше для рекламы ничего не делал», — рассказывал композитор.





Сергей Кузнецов записал с Шатуновым хиты «Белые розы», «Лето», «Седая ночь», «Тающий снег» и другие. Группу начали приглашать на концерты в разные города.





Всесоюзная популярность пришла к Шатунову уже в следующем году — тогда он вместе с Кузнецовым переехал в Москву и начал сотрудничать с продюсером Андреем Разиным. На пике известности «Ласковый май» давал по 4-5 концерта в день. У группы было 2,5 тысячи выступлений за 1989 год.





В 1991 году Юрий Шатунов с «Ласковым маем» провели гастрольный тур по городам США. Осенью в этом же году певец покинул группу и начал сольную карьеру. Песни «Ласкового мая» эпохи перестройки в его исполнении оставались самыми популярными за всю его карьеру.