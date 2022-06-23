Криптомошенники Instagram. Подписчиков Анастасии Костенко развели на деньги

Очередной скандал разворачивается вокруг супруги бывшего футболиста Дмитрия Тарасова — модели Анастасии Костенко. На днях мать троих детей опубликовала в социальной сети Instagram* рекламу финансового мошенника, который обещал всем заработать на криптовалюте.





«Сейчас очень много умных ребят, которые помогают зарабатывать на этом тем, кто не имеет знаний. Прикрепляю ссылку на одного из них. Посмотрите, сколько зарабатывают его подписчики», — написала Настя.





Стоит отметить, что основная целевая аудитория модели — мамы с детьми. И большинство из них даже не почувствовали подвоха в рекламе подобного рода.





Многие откликнулись на заманчивое предложение, тем более от Костенко, и перевели деньги мошеннику. Суть финансовой пирамиды проста: сначала доверчивый клиент вносит определенную сумму средств «на депозит». При этом никаких финансовых подтверждений операции клиенты не получают. Залогом доверия является сообщение: «За гарантию и качество можете не переживать, в случае форс-мажоров я все компенсирую. Я в этой сфере много лет и своей репутацией дорожу». После того как доверчивый клиент вносит средства на счет, мошенники сообщают, что инвестиция прошла успешно, и для того чтобы вывести средства, необходимо заплатить 13% с налога от общей суммы. Естественно, в этот момент у людей, которые оформили кредиты на свою первую крупную инвестицию, просто не находится средств, чтобы выкупить свои деньги. Впрочем, даже если кто-то ведется на эту историю дважды, спасти свои средства просто не получится: клиентов банят и добавляют в черные списки. Интересно и то, что таких криптовалютчиков в Сети очень много — у всех из них разные имена, но одинаковые каналы в Telegram и схемы работы.