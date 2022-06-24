​​Перед смертью Юрий Шатунов мечтал увековечить память директора детского дома, которая дала ему дорогу в жизнь

Юрия Шатунова знают как прекрасного музыканта и исполнителя знаменитых «Белых роз». Но мало кому известно, что это был еще и абсолютно скромный и безотказный человек, готовый прийти на помощь в любое время дня и ночи. Например, незадолго до смерти артист помогал увековечить память своей второй мамы, директора оренбургского Дома детства Валентины Тазекеновой, и лично собирал подписи, чтобы это получилось. «А теперь нам нужно ставить вопрос о памятной доске и самому Юрию, — говорит автор инициативы, политик и блогер Евгений Михеев. — И не только о ней!»
Как рассказывает Евгений, когда солист «Ласкового мая» узнал о том, что в Оренбурге может появиться мемориальная доска и улица имени его приемной мамы Валентины Тазекеновой, он тут же включился в процесс и вместе с музыкантом Сергеем Кузнецовым подписал соответствующее обращение. Более того, сделал так, чтобы о нем узнали и другие. Городские чиновники — за. Остается получить одобрение губернатора области Дениса Паслера.
Однако обстоятельства сложились так, говорит мужчина, что теперь им нужно решить и как увековечить память самого Юрия. Еще одной легенды, которая прервала свой земной путь, оставив память в сердцах миллионов!
«Он действительно был очень хорошим и добрым человеком, — вспоминает блогер. — Даже удивительно, как ему удалось сохранить себя и не озлобиться, хотя его жизнь была очень нелегкой и непростой. Весь негатив и страдания он оставлял в себе. Не транслировал это обратно миру, а наоборот, старался сделать его светлее и лучше. К сожалению, его сердце больше не смогло справляться с таким огромным потоком боли!»
Как можно увековечить память артиста? Ну, например, назвать его именем улицу или парк и повесить на Юрином детском доме памятную доску.
«Мы уже думали об этом, только он сам из-за скромности отвергал эти предложения», — говорит наш собеседник.
Не получилось и начать сбор документов, для того чтобы солисту «Ласкового мая» дали звание народного артиста. Хотя такая идея была, ее просто отложили.
«Мне кажется, крайне несправедливо, что всенародный любимец и легенда российской музыки не признан государством, — заявляет Михеев. — Поэтому я хотел это исправить, но не успел».
«Для этого нужно было выполнить очень большой объем технической работы, — поясняет он. — Но, насколько я знаю, директор певца относился к этому довольно прохладно, так как считал, что хлопот много, а звание ничего не даст. Сам же Юрий хоть и был бы рад признанию заслуг, как человек дисциплинированный, мог позволить себе заняться такими вопросами только после окончания тура».
Юрия Шатунова не стало в ночь на 23 июня. Ему было всего 48. Прощание с артистом состоится 26-го числа с 10:00 до 15:00 в помещении траурного зала Троекуровского кладбища по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, вл. 24. А пока его прах еще только готовятся предать земле, возле детского дома, где музыкант провел свое юность, установили небольшой импровизированный мемориал. Цветы — те самые. Беззащитные белые розы...