​​Перед смертью Юрий Шатунов мечтал увековечить память директора детского дома, которая дала ему дорогу в жизнь

Юрия Шатунова знают как прекрасного музыканта и исполнителя знаменитых «Белых роз». Но мало кому известно, что это был еще и абсолютно скромный и безотказный человек, готовый прийти на помощь в любое время дня и ночи. Например, незадолго до смерти артист помогал увековечить память своей второй мамы, директора оренбургского Дома детства Валентины Тазекеновой, и лично собирал подписи, чтобы это получилось. «А теперь нам нужно ставить вопрос о памятной доске и самому Юрию, — говорит автор инициативы, политик и блогер Евгений Михеев. — И не только о ней!»

Как рассказывает Евгений, когда солист «Ласкового мая» узнал о том, что в Оренбурге может появиться мемориальная доска и улица имени его приемной мамы Валентины Тазекеновой, он тут же включился в процесс и вместе с музыкантом Сергеем Кузнецовым подписал соответствующее обращение. Более того, сделал так, чтобы о нем узнали и другие. Городские чиновники — за. Остается получить одобрение губернатора области Дениса Паслера.