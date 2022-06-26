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Как провожали звезду «Ласкового мая» в последний путь. Репортаж с похорон Юрия Шатунова
Несмотря на невыносимую жару, проститься со своим кумиром на Троекуровское кладбище пришли тысячи людей Daily Storm
Культура

Как провожали звезду «Ласкового мая» в последний путь. Репортаж с похорон Юрия Шатунова

Несмотря на невыносимую жару, проститься со своим кумиром на Троекуровское кладбище пришли тысячи людей

Daily Storm

Церемония прощания с солистом «Ласкового мая» Юрием Шатуновым прошла в Траурном зале Троекуровского кладбища. Проститься со звездой пришли тысячи людей, — в основном простых почитателей его таланта, других артистов было совсем немного. Многие приехали до начала траурного мероприятия и долго стояли в очереди. Гроб с телом Шатунова был усыпан белыми розами, символом главного хита «Ласкового мая».

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Проводить друга в последний путь пришел сооснователь «Ласкового мая» Сергей Кузнецов. На вопрос корреспондента Daily Storm, почему на прощании мало артистов, он ответил, что этому не нужно придавать особого значения: «Я не анализирую артисты или нет. Народу много, людей много». По его словам, он также не разговаривал с другой звездой «Ласкового мая», Сергеем Разиным, с которым у Шатунова были споры относительно авторских прав на песни.


Церемонию прощания также посетила экс-супруга звезды 90-х Вадима Казаченко Ольга. В беседе с Daily Storm она предположила, почему родственники Шатунова решили кремировать тело. По ее словам, это связано с тем, что урну с прахом гораздо легче перевезти в Германию, где живет семья артиста. «Вы знаете, я на самом деле думаю, что у него в Германии семья. Я не знаю, где будет погребение, но скорее всего, наверное, в Германии», — сказала Казаченко.


Несмотря на сильную жару и духоту в зале, организаторы мероприятия решили ничего не менять. На фотографиях, сделанных с утра, было видно, как гроб с телом Шатунова стоит прямо на солнце. Позднее представитель артиста заявила, что жара никак не повлияла на проведение церемонии, а снимки, сделанные с покойным на свету, это просто игра отражений.

И пока поклонники артиста прощались со своим кумиром, к территории кладбища подъехал фургон с цветами. Неизвестный мужчина раздавал букеты роз всем скорбящим. 

Кроме этого, некоторые фанаты решили даже устроить небольшой импровизированный концерт, сделать церемонию чуть ярче.

Людей на церемонии прощания было не счесть, многие столкнулись с трудностями — тяжело было пройти в зал и затем покинуть территорию Троекуровского кладбища, что вызывало в толпе ссоры и негодование. Автобусы приезжали один за одним, и все новые группы поклонников Юры Шатунова устремлялись к Траурному залу, причем ближе к концу церемонии фанатов становилось только больше.

Юрий Шатунов родился в 1973 году. Ему было три года, когда его родители развелись. Когда Юре было 11 лет, умерла его мать. После этого Шатунов стал бродягой. Через какое-то время он попал в детдом в поселке Акбулак в Оренбуржье. В детдоме он увлекся музыкой, начал заниматься вокалом с Сергеем Кузнецовым.


В 1986 году Кузнецов решил создать один из самых популярных в СССР музыкальных коллективов «Ласковый май». В нем выступали воспитанники детдома, в том числе и Шатунов. Уже в 1988 году группа была на пике популярности артисты давали по несколько концертов в день. Вероятно, непростая судьба всенародных любимцев резонировала со сложным временем, в которое жили люди: перестройка, начавшийся крах экономики СССР, масштабная трансформация всего общества, которое в конце 1980-х вдруг открылось для Запада.


В 1991 году Шатунов с «Ласковым маем» провел гастрольный тур по городам США. Осенью того же года Шатунов ушел из группы, а в 1992 году она прекратила свое существование в старом виде.


Вечером 22 июня 2022 года Шатунов почувствовал боль в сердце, когда отдыхал с друзьями, сообщают Telegram-каналы. Друзья повезли артиста в клинику. Врачи пытались реанимировать Юрия, но вернуть к жизни звезду не смогли. Смерть зафиксировали уже рано утром 23 июня.

#ласковый май #троекуровское кладбище #похороны #юра шатунов
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