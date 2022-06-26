Как провожали звезду «Ласкового мая» в последний путь. Репортаж с похорон Юрия Шатунова

Проводить друга в последний путь пришел сооснователь «Ласкового мая» Сергей Кузнецов. На вопрос корреспондента Daily Storm, почему на прощании мало артистов, он ответил , что этому не нужно придавать особого значения: «Я не анализирую — артисты или нет. Народу много, людей много». По его словам, он также не разговаривал с другой звездой «Ласкового мая», Сергеем Разиным, с которым у Шатунова были споры относительно авторских прав на песни.





Церемонию прощания также посетила экс-супруга звезды 90-х Вадима Казаченко Ольга. В беседе с Daily Storm она предположила, почему родственники Шатунова решили кремировать тело. По ее словам, это связано с тем, что урну с прахом гораздо легче перевезти в Германию, где живет семья артиста. «Вы знаете, я на самом деле думаю, что у него в Германии семья. Я не знаю, где будет погребение, но скорее всего, наверное, в Германии», — сказала Казаченко.



