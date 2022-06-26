Представители Юрия Шатунова заявили, что гроб с телом не будут переносить или закрывать из-за страшной жары

Представитель солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова заявила Daily Storm, что несмотря на жару, церемонию прощания с артистом никак менять не будут, гроб не будут убирать или закрывать. Ранее корреспонденты заметили, что покойный лежит прямо на солнце, а в зале невыносимая духота.





«Я думаю, что у вас неверная информация. Посмотрите онлайн-трансляцию, информация у вас неверная. У нас все в сохранности и без солнца», — ответила Daily Storm представительница артиста.





По ее словам, существующим изображениям с покойным, лежащим на солнце, нельзя верить: «Может быть, просто блики какие-то от камер были, всего доброго».





Шатунов скончался 23 июня, ему было всего 48 лет. Церемония прощания с артистом проходит на Троекуровском кладбище в Москве. После завершения траурных мероприятий в 15:00 мск тело должны кремировать. Похороны в закрытом для публики формате пройдут 28 июня.