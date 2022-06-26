Ольга Казаченко допустила, что урну с прахом Шатунова увезут в Германию

Бывшая жена певца Вадима Казаченко Ольга Казаченко допустила, что после кремации урна с прахом Юрия Шатунова может быть погребена в Германии, так как в этой стране он жил в последнее время. Проститься с кумиром 80-х на Троекуровское кладбище пришли тысячи москвичей.





«Вы знаете, я на самом деле думаю, что у него в Германии семья. Я не знаю, где будет погребение, но скорее всего, наверное, в Германии», — предположила Казаченко.





Также она отметила, что судебная тяжба Юрия Шатунова с продюсером «Ласкового мая» Андреем Разиным могла также повлиять на здоровье исполнителя хита «Белые розы».





«Я думаю, что суды здесь сыграли немаловажную роль в том, что произошло. Уже ничего не исправить», — сказала Казаченко.