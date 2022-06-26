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Ольга Казаченко допустила, что урну с прахом Шатунова увезут в Германию
В Москве продолжается прощание с экс-солистом «Ласкового мая» undefined
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Ольга Казаченко допустила, что урну с прахом Шатунова увезут в Германию

В Москве продолжается прощание с экс-солистом «Ласкового мая»

Бывшая жена певца Вадима Казаченко Ольга Казаченко допустила, что после кремации урна с прахом Юрия Шатунова может быть погребена в Германии, так как в этой стране он жил в последнее время. Проститься с кумиром 80-х на Троекуровское кладбище пришли тысячи москвичей. 


«Вы знаете, я на самом деле думаю, что у него в Германии семья. Я не знаю, где будет погребение, но скорее всего, наверное, в Германии», — предположила Казаченко. 


Также она отметила, что судебная тяжба Юрия Шатунова с продюсером «Ласкового мая» Андреем Разиным могла также повлиять на здоровье исполнителя хита «Белые розы». 


«Я думаю, что суды здесь сыграли немаловажную роль в том, что произошло. Уже ничего не исправить», — сказала Казаченко.

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​​Перед смертью Юрий Шатунов мечтал увековечить память директора детского дома, которая дала ему дорогу в жизнь

Для этого артист лично помогал собирать подписи под обращением к оренбургским чиновникам 24 июня 2022
Dailystorm - ​​Перед смертью Юрий Шатунов мечтал увековечить память директора детского дома, которая дала ему дорогу в жизнь

Отмечается, что тело Шатунова после церемонии прощания будет кремировано. По данным издания «Московский комсомолец», так завещал сам певец. Позже представитель Шатунова Аркадий Кудряшов сообщил РИА Новости, что похороны певца состоятся во вторник, 28 июня. Мероприятие будет закрытым.


Прощание на Троекуровском кладбище Москвы с Шатуновым продлится пять часов, чтобы все желающие смогли подойти к гробу. Кроме родственников певца, церемонию посетил Сергей Кузнецов, с которым Шатунов начинал свою карьеру. 


Шатунов скончался на 49-м году жизни в ночь на 23 июня. Причиной смерти стал обширный инфаркт.

Тульская гармонь и тысячи белых роз: в Москве на Троекуровском кладбище проходит церемония прощания с Юрием Шатуновым

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Dailystorm - Тульская гармонь и тысячи белых роз: в Москве на Троекуровском кладбище проходит церемония прощания с Юрием Шатуновым
#шатунов #похороны #троекуровское кладбище #прощание
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