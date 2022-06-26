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NYT: На Украине тайно работает спецназ из стран Запада
Так называемые коммандос консультируют ВСУ, утверждает издание со ссылкой на источники undefined
Новости

NYT: На Украине тайно работает спецназ из стран Запада

Так называемые коммандос консультируют ВСУ, утверждает издание со ссылкой на источники

На Украине тайно продолжают работу подразделения специального назначения из США, Великобритании, Франции, Канады и Литвы, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники. Коммандос помогают обеспечивать украинские войска оружием и координировать их деятельность, отмечают собеседники СМИ.


«Несмотря на заявление администрации Байдена о том, что они не будут вводить американские войска на Украину, некоторые сотрудники ЦРУ продолжали тайно действовать в стране, в основном в Киеве»,пишет газета. 


Издание отмечает, что они передают ВСУ разведывательные данные. Кроме этого, на Украине находятся «несколько десятков коммандос из других стран НАТО, включая Великобританию, Францию, Канаду и Литву».


Издание указывает, что ранее США отозвали 150 инструкторов до начала российской спецоперации и больше не направляли новых коммандос на Украину официально, чтобы избежать прямой конфронтации с Россией.


После начала спецоперации президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад объявить над территорией страны бесполетную зону. В Белом доме сообщили, что Вашингтон не рассматривает введение бесполетной зоны над Украиной, так как данный шаг повлечет за собой необходимость для США сбивать пролетающие над страной российские военные самолеты.

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Басурин заявил, что не подтверждал введение бесполетной зоны над Донбассом

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Dailystorm - Басурин заявил, что не подтверждал введение бесполетной зоны над Донбассом
#всу #нато #украина #сша
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