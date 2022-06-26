NYT: На Украине тайно работает спецназ из стран Запада

На Украине тайно продолжают работу подразделения специального назначения из США, Великобритании, Франции, Канады и Литвы, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники. Коммандос помогают обеспечивать украинские войска оружием и координировать их деятельность, отмечают собеседники СМИ.





«Несмотря на заявление администрации Байдена о том, что они не будут вводить американские войска на Украину, некоторые сотрудники ЦРУ продолжали тайно действовать в стране, в основном в Киеве», — пишет газета.





Издание отмечает, что они передают ВСУ разведывательные данные. Кроме этого, на Украине находятся «несколько десятков коммандос из других стран НАТО, включая Великобританию, Францию, Канаду и Литву».





Издание указывает, что ранее США отозвали 150 инструкторов до начала российской спецоперации и больше не направляли новых коммандос на Украину официально, чтобы избежать прямой конфронтации с Россией.





После начала спецоперации президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад объявить над территорией страны бесполетную зону. В Белом доме сообщили, что Вашингтон не рассматривает введение бесполетной зоны над Украиной, так как данный шаг повлечет за собой необходимость для США сбивать пролетающие над страной российские военные самолеты.