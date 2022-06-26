Минобороны России сообщило об уничтожении учебных центров ВСУ в нескольких областях Украины

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ высокоточным оружием и «Калибрами» нанесли удар по территории учебных центров войск Украины в Черниговской, Житомирской, Львовской областях.





По информации Конашенкова, удар нанесен по территории 169-го учебного центра сухопутных войск в районе Десны Черниговской области, 199-го учебного центра десантно-штурмовых войск близ Тетеревки под Житомиром, а также 184-го учебного центра ВСУ в районе села Старичи Львовской области.





По его словам, в результате ударов утрачена боеспособность 65-й, 66-й мотопехотных бригад и 46-й аэромобильной бригады. Стратегические резервы ВСУ готовились на полигоне, отметили в ведомстве.





25 июня Конашенков сообщил, что Российская армия уничтожила до 80 польских наемников и восемь реактивных систем залпового огня «Град».





Военные нанесли удар по заводу «Мегатекс» в населенном пункте Константиновка Донецкой народной республики.