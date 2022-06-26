На «Московских ярмарках» не только вкусно, но и весело

Фермерские ярмарки притягивают к себе людей не только продуктами или кулинарными изысками, но и тем, что здесь всегда весело и и интересно. К примеру, в павильонах проекта проводятся спектакли для детей и мастер-классы для взрослых.
Пока родители покупают продукты, дети катаются на каруселях. Затем все вместе идут в кафе и смотрят концерт. Платите только за продукты, а развлечения — в подарок.
Люди признаются, что частенько заходят на ярмарки, потому что здесь проводятся дегустации. Например, можно попробовать сыр или мед, чтобы, если продукты понравятся, купить их.
За эмоциями и вкусной едой приходите на «Московские ярмарки».
Фестивальные площадки и ярмарки — часть единого большого процесса по благоустройству Москвы. Многие площадки сопровождаются торговыми точками — сейчас в разных районах столицы открыто более 50 фермерских ярмарок, где можно купить вкусные и свежие продукты. На каждом рынке места для фермеров распределяются по итогам конкурса, а москвичи получают доступ к качественным товарам.
Узнать, какая площадка к вам ближе всего, можно на сайте проекта «Московские ярмарки» или в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».