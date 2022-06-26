На «Московских ярмарках» не только вкусно, но и весело

Пока родители покупают продукты, дети катаются на каруселях. Затем все вместе идут в кафе и смотрят концерт. Платите только за продукты, а развлечения — в подарок.





Люди признаются, что частенько заходят на ярмарки, потому что здесь проводятся дегустации. Например, можно попробовать сыр или мед, чтобы, если продукты понравятся, купить их.





За эмоциями и вкусной едой приходите на «Московские ярмарки».





Фестивальные площадки и ярмарки — часть единого большого процесса по благоустройству Москвы. Многие площадки сопровождаются торговыми точками — сейчас в разных районах столицы открыто более 50 фермерских ярмарок, где можно купить вкусные и свежие продукты. На каждом рынке места для фермеров распределяются по итогам конкурса, а москвичи получают доступ к качественным товарам.





Узнать, какая площадка к вам ближе всего, можно на сайте проекта «Московские ярмарки» или в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».