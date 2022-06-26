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Байден подтвердил, что страны «Большой семерки» откажутся от российского золота
Санкции распространятся только на новые сделки undefined
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Байден подтвердил, что страны «Большой семерки» откажутся от российского золота

Санкции распространятся только на новые сделки

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в соцсети подтвердил, что страны «Большой семерки» (G7) собираются отказаться от покупки золота из России.  


«Большая семерка» вместе объявит о запрете на импорт российского золота — основного экспорта, который приносит России десятки миллиардов долларов», — отмечается на странице Байдена в Twitter. 


Саммит G7 проходит с 26 по 28 июня в Баварии под председательством Германии. Среди приглашенных участников — лидеры Сенегала, ЮАР, Аргентины, Индии и Индонезии. Также ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский подключится к заседанию рабочей группы по видеосвязи.


На встрече будут обсуждать последствия конфликта на Украине, в том числе и на экономику стран «Большой семерки».


Ранее стало известно, что Байден прилетел в Германию и уже провел переговоры с канцлером страны Олафом Шольцем.

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Dailystorm - Американские ученые предупредили об остановке ядерных реакторов в США, если Россия прекратит поставки урана
#санкции против россии #g7 #сша #саммит #украина #золото #экономика
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