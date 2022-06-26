Bloomberg заявил, что Россия находится в нескольких часах от дефолта по внешнему долгу

Американское агентство Bloomberg пишет, что льготный период по просроченным платежам внешнего долга России по гособлигациям на сумму около 100 миллионов долларов заканчивается 27 июня. Ранее Минфин США не продлил лицензию на обслуживание суверенного долга. Ряд экономических санкций против России был введен после начала спецоперации на Украине.





«Официального объявления [дефолта] не будет, и Россия уже оспаривает назначение, но если инвесторы не получат свои деньги к крайнему сроку, в понедельник утром произойдет «событие дефолта», согласно документам по облигациям», — пишет агентство.





Издание обращает внимание на то, что дефолт по внешним обязательствам в России может произойти в первые за более чем сто лет. Bloomberg имеет в виду исторические события, когда в январе 1918 года большевики отказались платить по долгам царского и Временного правительств.





24 мая министерство финансов США приняло решение не продлевать лицензию на обслуживание Россией суверенного долга. Ее отмена предполагала, что Минфин и Банк России потеряют возможность осуществлять транзакции, необходимые для получения платежей.





Глава Минфина РФ Антон Силуанов в конце мая сообщил, что Россия продолжит платить по внешнему госдолгу, чтобы сохранить имидж надежного заемщика.





22 июня президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения обязательств по государственному внешнему долгу. Согласно документу, обязательства России по еврооблигациям будут считаться исполненными надлежащим образом, если выплаты проведены в рублях.