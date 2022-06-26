Наемники из США, Польши и Германии бросили оружие и сбежали из Северодонецка

Помощник министра внутренних дел Луганской народной республики Виталий Киселев рассказал, что из Северодонецка бежали наемники из Франции, Польши, Германии и Америки. Они бросили оружие, уточнил Киселев. Он добавил, что в городе остаются боевики из батальона «Луганск-1» и силы территориальной обороны ВСУ.





«Наемники оттуда бежали. Бежали так быстро, что побросали все основное вооружение и на себе несли только то, что они могли, с чем они не могли переправиться», — сказал Киселев корреспонденту ТАСС.





Он подчеркнул, что иностранные наемники переправлялись только ночью и бежали в Лисичанск. По его словам, это граждане «Франции, Польши, Германии, Америки». Киселев отметил, что в городе по-прежнему находятся около тысячи боевиков ВСУ.





Также по информации РИА Новости со ссылкой на посла ЛНР в России Родиона Мирошника, с территории завода «Азот» в плен сдались порядка 70 украинских военных.





25 июня Министерство обороны России сообщило, что город Северодонецк в ЛНР находится под полным контролем Вооруженных сил РФ. Вся левобережная территория Северского Донца управляется ЛНР, подчеркнули в ведомстве.