Новости
Новости
St
Наемники из США, Польши и Германии бросили оружие и сбежали из Северодонецка
Они покидали город ночью группами по два-три человека, отметили представители властей ЛНР undefined
Новости

Наемники из США, Польши и Германии бросили оружие и сбежали из Северодонецка

Они покидали город ночью группами по два-три человека, отметили представители властей ЛНР

Помощник министра внутренних дел Луганской народной республики Виталий Киселев рассказал, что из Северодонецка бежали наемники из Франции, Польши, Германии и Америки. Они бросили оружие, уточнил Киселев. Он добавил, что в городе остаются боевики из батальона «Луганск-1» и силы территориальной обороны ВСУ.


«Наемники оттуда бежали. Бежали так быстро, что побросали все основное вооружение и на себе несли только то, что они могли, с чем они не могли переправиться», — сказал Киселев корреспонденту ТАСС.


Он подчеркнул, что иностранные наемники переправлялись только ночью и бежали в Лисичанск. По его словам, это граждане «Франции, Польши, Германии, Америки». Киселев отметил, что в городе по-прежнему находятся около тысячи боевиков ВСУ. 


Также по информации РИА Новости со ссылкой на посла ЛНР в России Родиона Мирошника, с территории завода «Азот» в плен сдались порядка 70 украинских военных.


25 июня Министерство обороны России сообщило, что город Северодонецк в ЛНР находится под полным контролем Вооруженных сил РФ. Вся левобережная территория Северского Донца управляется ЛНР, подчеркнули в ведомстве.  

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Кадыров заявил о переходе завода «Азот» в Северодонецке под контроль Российской армии

Политик отметил, что освобождено 800 мирных жителей 25 июня 2022
Dailystorm - Кадыров заявил о переходе завода «Азот» в Северодонецке под контроль Российской армии
#всу #спецоперация #украина #северодонецк #луганск
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»