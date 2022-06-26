Readovka: ВСУ обстреляли буровую вышку «Черноморнефтегаза»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по буровой установке «Черноморнефтегаза», которая имеет название «Таврида», в ночь на 26 июня, сообщает сайт Readovka. Отмечается, что снаряд оставил в вертолетной площадке дыру диаметром около пяти метров. Экстренные службы Крыма подтвердили в беседе с ТАСС, что зафиксирован обстрел платформы. По их информации, пострадавших нет.





«Да, это обстрел со стороны Вооруженных сил Украины, пострадавших нет», — приводит ТАСС ответ представителя спецслужб.





В результате попадания снаряда три человека были ранены, их госпитализировали, ранее сообщил сайт Readovka. Также, по данным издания, всех работников эвакуировали с вышек из соображений безопасности.





Утром 20 июня украинские военные ударили по объектам «Черноморнефтегаза». Из-за обстрела произошло возгорание. Два сотрудника предприятия пострадали, еще семь пропали без вести.





Следственный комитет России вечером 20 июня завел уголовное дело по фактам атаки на объекты гражданской инфраструктуры.