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Readovka: ВСУ обстреляли буровую вышку «Черноморнефтегаза»
По предварительной информации, пострадали три человека undefined
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Readovka: ВСУ обстреляли буровую вышку «Черноморнефтегаза»

По предварительной информации, пострадали три человека

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по буровой установке «Черноморнефтегаза», которая имеет название «Таврида», в ночь на 26 июня, сообщает сайт Readovka. Отмечается, что снаряд оставил в вертолетной площадке дыру диаметром около пяти метров. Экстренные службы Крыма подтвердили в беседе с ТАСС, что зафиксирован обстрел платформы. По их информации, пострадавших нет. 


«Да, это обстрел со стороны Вооруженных сил Украины, пострадавших нет», — приводит ТАСС ответ представителя спецслужб. 


В результате попадания снаряда три человека были ранены, их госпитализировали, ранее сообщил сайт Readovka. Также, по данным издания, всех работников эвакуировали с вышек из соображений безопасности.


Утром 20 июня украинские военные ударили по объектам «Черноморнефтегаза». Из-за обстрела произошло возгорание. Два сотрудника предприятия пострадали, еще семь пропали без вести.


Следственный комитет России вечером 20 июня завел уголовное дело по фактам атаки на объекты гражданской инфраструктуры.

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После атаки ВСУ на «Черноморнефтегазе» огонь приблизился к скважине

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Dailystorm - После атаки ВСУ на «Черноморнефтегазе» огонь приблизился к скважине
#всу #крым #украина #черное море
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