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Bloomberg: Лидеры G7 договорились о бессрочной поддержке Украины
На эти цели также могут направить доходы от пошлин, пишет агентство undefined
Новости

Bloomberg: Лидеры G7 договорились о бессрочной поддержке Украины

На эти цели также могут направить доходы от пошлин, пишет агентство

Американское агентство Bloomberg сообщает со ссылкой на проект документа, что лидеры стран «Большой семерки» (G7) планируют взять на себя обязательство оказывать бессрочную поддержку Украине. 

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«Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую помощь и поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — цитирует Bloomberg документ.


Кроме того, главы стран G7 обсуждают «возможность использования доходов от пошлин для поддержки Украины», отмечает издание. Указывается, что по итогам встречи лидеры государств «Большой семерки» планируют опубликовать как минимум четыре совместных заявления.


Саммит G7 проходит с 26 по 28 июня в Баварии под председательством Германии. Среди приглашенных участников — лидеры Сенегала, ЮАР, Аргентины, Индии и Индонезии. Также ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский подключится к заседанию рабочей группы по видеосвязи.

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