Bloomberg: Лидеры G7 договорились о бессрочной поддержке Украины

«Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую помощь и поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — цитирует Bloomberg документ.





Кроме того, главы стран G7 обсуждают «возможность использования доходов от пошлин для поддержки Украины», отмечает издание. Указывается, что по итогам встречи лидеры государств «Большой семерки» планируют опубликовать как минимум четыре совместных заявления.





Саммит G7 проходит с 26 по 28 июня в Баварии под председательством Германии. Среди приглашенных участников — лидеры Сенегала, ЮАР, Аргентины, Индии и Индонезии. Также ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский подключится к заседанию рабочей группы по видеосвязи.