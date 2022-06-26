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Власти ЛНР сообщили о задержании в Лисичанске сотрудников администрации Зеленского
О каких высокопоставленных чиновниках идет речь — не уточняется undefined
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Власти ЛНР сообщили о задержании в Лисичанске сотрудников администрации Зеленского

О каких высокопоставленных чиновниках идет речь — не уточняется

В Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) заявили, что принимаются меры по задержанию высокопоставленных сотрудников офиса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил ТАСС. 


«В Лисичанске, кроме множества иностранных наемников, находится несколько высокопоставленных сотрудников офиса президента Зеленского», — сказал собеседник агентства. 


Он отметил, что сейчас принимаются все необходимые меры, чтобы чиновники «не смогли улизнуть из города».


25 июня в Народной милиции ЛНР сообщили, что союзнические силы Российской армии и республики начали бои за Лисичанск, город с населением более 100 тысяч человек. 


Также отмечалось, что под контроль российских военных уже перешли местный желатиновый завод и одна шахта.

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Военные России и ЛНР начали бои за Лисичанск

По данным Народной милиции, они взяли под контроль шахту и завод 25 июня 2022
Dailystorm - Военные России и ЛНР начали бои за Лисичанск
#зеленский #луганская область #донбасс #лисичанск #луганск #лнр
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