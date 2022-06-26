Власти ЛНР сообщили о задержании в Лисичанске сотрудников администрации Зеленского

В Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) заявили, что принимаются меры по задержанию высокопоставленных сотрудников офиса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил ТАСС.





«В Лисичанске, кроме множества иностранных наемников, находится несколько высокопоставленных сотрудников офиса президента Зеленского», — сказал собеседник агентства.





Он отметил, что сейчас принимаются все необходимые меры, чтобы чиновники «не смогли улизнуть из города».





25 июня в Народной милиции ЛНР сообщили, что союзнические силы Российской армии и республики начали бои за Лисичанск, город с населением более 100 тысяч человек.





Также отмечалось, что под контроль российских военных уже перешли местный желатиновый завод и одна шахта.