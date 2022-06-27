Bloomberg: В России впервые за 104 года наступил дефолт по внешнему долгу в иностранной валюте

В ночь на 27 июня в России впервые с 1918 года наступил дефолт по суверенным долговым обязательствам в иностранной валюте. В воскресенье истек льготный период для выплаты около 100 миллионов долларов по двум купонам еврооблигаций. Об этом сообщает Bloomberg.





В то же время агентство указывает, что в условиях масштабных санкций, двузначной инфляции и экономического спада дефолт пока мало что значит для россиян и носит символический характер.





25 мая Минфин США не продлил лицензию, которая позволяла России обслуживать внешний долг. Действие лицензии истекало в тот же день, 27 мая Россия должна была провести платежи по двум выпускам еврооблигаций. Льготный период по уплате примерно 100 миллионов долларов долга действовал месяц.





Москва неоднократно заявляла, что способна обслуживать внешний долг, — так, 30 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что объективных причин для дефолта в России нет.





22 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о выплате внешнего госдолга в рублях. Согласно документу, всем иностранным инвесторам нужно открыть рублевые счета типа «И». На следующий день Минфин впервые расплатился по еврооблигациям по новой схеме.