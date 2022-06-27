Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен выступила против бойкота саммита G20 с участием Путина

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что выступает против бойкота саммита G20 в случае участия в нем президента России Владимира Путина. По ее словам, будет лучше, если российский лидер лично примет участие в саммите и остальные участники «Большой двадцатки» смогут высказать ему свое мнение о военной операции на Украине.





«Я думаю, будет лучше, если он придет, тогда можно будет сказать ему в лицо, что мы думаем. Институт G20 слишком важен, чтобы позволить Путину его разрушить. Но в отношениях с президентом России не будет «бизнеса как обычно», — сказала фон дер Ляйен в интервью телеканалу ZDF в кулуарах саммита G7 в баварском замке Эльмау.





Она отметила, что важно подумать, не будет ли «парализована» вся G20 в случае бойкота. Фон дер Ляйен указала, что формат «Большой двадцатки» очень важен в том числе для развивающихся стран.





Саммит G20 должен пройти 15-16 ноября на Бали. Путин получил приглашение на встречу, Кремль пока официально не объявил решение о визите президента в Индонезию. На саммит также приглашен президент Украины Владимир Зеленский, хотя страна не является членом G20. Зеленский принял приглашение.





5 апреля Bloomberg сообщал со ссылкой на источники, что некоторые члены G20, включая США, убеждали Индонезию не допускать Путина до участия в ноябрьском саммите. Собеседники агентства указывали, что в случае приезда президента РФ возможен отказ некоторых лидеров G20 от встречи и отправка на саммит представителей более низкого уровня.