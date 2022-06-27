Новости
Новости
St
Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен выступила против бойкота саммита G20 с участием Путина
Новости

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен выступила против бойкота саммита G20 с участием Путина

По ее словам, важно, чтобы лидеры «Большой двадцатки» высказали президенту РФ свою позицию «в лицо»

По ее словам, важно, чтобы лидеры «Большой двадцатки» высказали президенту РФ свою позицию «в лицо» undefined
Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что выступает против бойкота саммита G20 в случае участия в нем президента России Владимира Путина. По ее словам, будет лучше, если российский лидер лично примет участие в саммите и остальные участники «Большой двадцатки» смогут высказать ему свое мнение о военной операции на Украине. 


«Я думаю, будет лучше, если он придет, тогда можно будет сказать ему в лицо, что мы думаем. Институт G20 слишком важен, чтобы позволить Путину его разрушить. Но в отношениях с президентом России не будет «бизнеса как обычно», — сказала фон дер Ляйен в интервью телеканалу ZDF в кулуарах саммита G7 в баварском замке Эльмау. 


Она отметила, что важно подумать, не будет ли «парализована» вся G20 в случае бойкота. Фон дер Ляйен указала, что формат «Большой двадцатки» очень важен в том числе для развивающихся стран. 


Саммит G20 должен пройти 15-16 ноября на Бали. Путин получил приглашение на встречу, Кремль пока официально не объявил решение о визите президента в Индонезию. На саммит также приглашен президент Украины Владимир Зеленский, хотя страна не является членом G20. Зеленский принял приглашение.


5 апреля Bloomberg сообщал со ссылкой на источники, что некоторые члены G20, включая США, убеждали Индонезию не допускать Путина до участия в ноябрьском саммите. Собеседники агентства указывали, что в случае приезда президента РФ возможен отказ некоторых лидеров G20 от встречи и отправка на саммит представителей более низкого уровня. 

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Байден призвал исключить Россию из G20 и отдать ее место Украине

Он отметил, что итоговое решение зависит от организации 24 марта 2022
Dailystorm - Байден призвал исключить Россию из G20 и отдать ее место Украине
#зеленский #еврокомиссия #g7 #путин #g20 #украина #сша #рф
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»