Спецпредставитель Путина Песков призвал создать в России «Алмазный фонд» технологий

Россия может достичь технологического суверенитета в течение 10-20 лет, для этого необходимо создать условный «Алмазный фонд». Его «экспонатами» будут несколько десятков отечественных разработок. Об этом заявил спецпредставитель президента России по цифровизации Дмитрий Песков.





«Если говорить о реалистичной задаче технологического суверенитета, она выглядит так: за 10-20 лет можно создать 30-50 собственных линий передовых разработок, которые станут экспонатами нашего «Алмазного фонда» технологий и смогут обеспечить продовольствие, безопасность, медицину и связность в стране в случае любых катаклизмов», — сказал Песков в беседе с РИА Новости.





По его словам, смысл «Алмазного фонда» в том, чтобы иметь разработки, которые есть только у России (это технологическое превосходство) либо у еще трех-пяти стран (технологический паритет). Песков указал, что технологии, в отличие от алмазов, обесцениваются, условный фонд нужно постоянно «пополнять».





В начале июня Песков заявил, что Россия в ближайшие годы будет развиваться по пути «технологического острова» — то есть производить все товары на своей территории. По его словам, такой же путь изберут США, Китай и, возможно, Индия.