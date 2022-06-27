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Спецпредставитель Путина Песков призвал создать в России «Алмазный фонд» технологий
По его словам, РФ может достигнуть независимости в этой сфере за 10-20 лет undefined
Новости

Спецпредставитель Путина Песков призвал создать в России «Алмазный фонд» технологий

По его словам, РФ может достигнуть независимости в этой сфере за 10-20 лет

Россия может достичь технологического суверенитета в течение 10-20 лет, для этого необходимо создать условный «Алмазный фонд». Его «экспонатами» будут несколько десятков отечественных разработок. Об этом заявил спецпредставитель президента России по цифровизации Дмитрий Песков. 


«Если говорить о реалистичной задаче технологического суверенитета, она выглядит так: за 10-20 лет можно создать 30-50 собственных линий передовых разработок, которые станут экспонатами нашего «Алмазного фонда» технологий и смогут обеспечить продовольствие, безопасность, медицину и связность в стране в случае любых катаклизмов», — сказал Песков в беседе с РИА Новости. 


По его словам, смысл «Алмазного фонда» в том, чтобы иметь разработки, которые есть только у России (это технологическое превосходство) либо у еще трех-пяти стран (технологический паритет). Песков указал, что технологии, в отличие от алмазов, обесцениваются, условный фонд нужно постоянно «пополнять». 


В начале июня Песков заявил, что Россия в ближайшие годы будет развиваться по пути «технологического острова» — то есть производить все товары на своей территории. По его словам, такой же путь изберут США, Китай и, возможно, Индия. 

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Путин заявил, что в следующем десятилетии экономика России укрепится

Глава государства подчеркнул, что в стране формируется независимая финансовая система 6 июня 2022
Dailystorm - Путин заявил, что в следующем десятилетии экономика России укрепится
#песков (спецпредставитель президента) #технологии #суверенитет #рф
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