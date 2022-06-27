CNN: Вашингтон планирует передать Киеву системы ПРО средней и большой дальности

Власти США намерены объявить на этой неделе о закупке для Украины систем противоракетной обороны (ПРО) средней и большой дальности. В новый пакет военной помощи также должны войти боеприпасы для артиллерии контрбатарейные системы. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.





Украина запрашивает у Соединенных Штатов системы ПРО NASAMS, способные поражать цели на расстоянии примерно до 160 километров. Для их освоения украинским военным потребуется дополнительное обучение, указывает собеседник телеканала.





С начала российской спецоперации США поставили военной помощи Украине на 6,1 миллиард долларов. На прошлой неделе Белый дом объявил об очередном пакете помощи в размере 450 миллионов долларов. В него вошли, в частности, четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 18 патрульных катеров и 36 тысяч артиллерийских снарядов.





В мае президент США Джо Байден подписал законы о ленд-лизе и выделении Украине военной помощи на рекордные 40 миллиардов долларов. 1 июня американский лидер объявил о выделении Киеву систем HIMARS. Администрация США заверила, что дальность снарядов для них, которые получит Украина, не превысит 70 километров. 22 июня глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что в страну прибыли первые системы HIMARS.





Российские власти неоднократно обвиняли страны Запада в «накачке» Украины вооружением. Так, в начале июня посольство России в США обвинило американские власти в безответственности из-за передачи Украине дальнобойной артиллерии. 16 июня глава МИД России Сергей Лавров заявил, что оружие, которое поставляют Киеву, уже продают на черном рынке.