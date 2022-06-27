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CNN: Вашингтон планирует передать Киеву системы ПРО средней и большой дальности
Также Соединенные Штаты намерены отправить на Украину дополнительные боеприпасы для артиллерии и контрбатарейные системы undefined
Новости

CNN: Вашингтон планирует передать Киеву системы ПРО средней и большой дальности

Также Соединенные Штаты намерены отправить на Украину дополнительные боеприпасы для артиллерии и контрбатарейные системы

Власти США намерены объявить на этой неделе о закупке для Украины систем противоракетной обороны (ПРО) средней и большой дальности. В новый пакет военной помощи также должны войти боеприпасы для артиллерии контрбатарейные системы. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник. 


Украина запрашивает у Соединенных Штатов системы ПРО NASAMS, способные поражать цели на расстоянии примерно до 160 километров. Для их освоения украинским военным потребуется дополнительное обучение, указывает собеседник телеканала. 


С начала российской спецоперации США поставили военной помощи Украине на 6,1 миллиард долларов. На прошлой неделе Белый дом объявил об очередном пакете помощи в размере 450 миллионов долларов. В него вошли, в частности, четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 18 патрульных катеров и 36 тысяч артиллерийских снарядов. 


В мае президент США Джо Байден подписал законы о ленд-лизе и выделении Украине военной помощи на рекордные 40 миллиардов долларов. 1 июня американский лидер объявил о выделении Киеву систем HIMARS. Администрация США заверила, что дальность снарядов для них, которые получит Украина, не превысит 70 километров. 22 июня глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что в страну прибыли первые системы HIMARS.  


Российские власти неоднократно обвиняли страны Запада в «накачке» Украины вооружением. Так, в начале июня посольство России в США обвинило американские власти в безответственности из-за передачи Украине дальнобойной артиллерии. 16 июня глава МИД России Сергей Лавров заявил, что оружие, которое поставляют Киеву, уже продают на черном рынке. 

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NYT: На Украине тайно работает спецназ из стран Запада

Так называемые коммандос консультируют ВСУ, утверждает издание со ссылкой на источники 26 июня 2022
Dailystorm - NYT: На Украине тайно работает спецназ из стран Запада
#сша #рф #военная операция #украина #эскалация вокруг украины
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