Украинские военные, остающиеся в городах Северодонецк и Лисичанск, начали уничтожать иностранных наемников. Киев приказал ликвидировать их из-за опасений, что те могут попасть в плен и выдать «определенную информацию» о работе иностранных спецслужб в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Народной милиции ЛНР.





Собеседник агентства утверждает, что военные Луганской народной республики уже нашли тела нескольких погибших наемников. Их трупы сожжены, но удалось установилось, что погибшие наемники были гражданами Великобритании и Польши, сказал источник.





25 июня Минобороны РФ сообщило, что российские военные взяли под полный контроль Северодонецк. Сейчас армия при поддержке войск ЛНР ведет бои за Лисичанск, в городе находятся несколько высокопоставленных представителей администрации президента Украины Владимира Зеленского.





26 июня помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил, что иностранные наемники из США, Франции, Польши и Германии бежали из Северодонецка. По его словам, они направились в Лисичанск.