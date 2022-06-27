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ТАСС: Украинские военные расстреливают иностранных наемников в Северодонецке и Лисичанске
По словам собеседника агентства, найдены сожженные трупы наемников из Великобритании и Польши undefined
Новости

ТАСС: Украинские военные расстреливают иностранных наемников в Северодонецке и Лисичанске

По словам собеседника агентства, найдены сожженные трупы наемников из Великобритании и Польши

Украинские военные, остающиеся в городах Северодонецк и Лисичанск, начали уничтожать иностранных наемников. Киев приказал ликвидировать их из-за опасений, что те могут попасть в плен и выдать «определенную информацию» о работе иностранных спецслужб в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Народной милиции ЛНР. 


Собеседник агентства утверждает, что военные Луганской народной республики уже нашли тела нескольких погибших наемников. Их трупы сожжены, но удалось установилось, что погибшие наемники были гражданами Великобритании и Польши, сказал источник. 


25 июня Минобороны РФ сообщило, что российские военные взяли под полный контроль Северодонецк. Сейчас армия при поддержке войск ЛНР ведет бои за Лисичанск, в городе находятся несколько высокопоставленных представителей администрации президента Украины Владимира Зеленского. 


26 июня помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил, что иностранные наемники из США, Франции, Польши и Германии бежали из Северодонецка. По его словам, они направились в Лисичанск. 

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#эскалация вокруг украины #рф #военная операция #украина #северодонецк #лисичанск #лнр
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