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«Хочу свободно дышать»: осужденная россиянка Сапега попросила Лукашенко о помиловании
В своем прошении девушка написала, что на преступления ее сподвигли «молодость и глупость» undefined
Новости

«Хочу свободно дышать»: осужденная россиянка Сапега попросила Лукашенко о помиловании

В своем прошении девушка написала, что на преступления ее сподвигли «молодость и глупость»

Россиянка Софья Сапега, отбывающая срок в колонии в Гомеле, 22 июня обратилась к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой о помиловании. В прошении она написала, что хочет быть со своей семьей и «свободно дышать», и объяснила, что на преступления ее сподвигли «молодость и глупость». Об этом адвокат Сапеги Антон Гашинский сообщил «Русской службе Би-би-си». 


Гродненский областной суд в начале мая приговорил Сапегу к шести годам колонии. Дело россиянки связано с протестами после президентских выборов в Белоруссии в августе 2020 года. Сапегу признали виновной в ведении Telegram-канала «Черная книга Беларуси», в котором публиковались личные данные силовиков и судей. Помимо лишения свободы, суд обязал девушку выплатить компенсацию морального вреда примерно на 175 тысяч белорусских рублей (около 3,7 миллиона российских рублей по текущему курсу).  


В своем обращении Сапега просит Лукашенко освободить ее от отбывания шестилетнего срока в колонии либо заменить его более мягким наказанием. Она также пишет, что на преступления ее сподвигло неустойчивое психическое и физическое состояние. Россиянка указывает, что попала под влияние «деструктивно настроенной группы людей», осознала свои действия и искренне раскаивается в них. 


В доказательство своих слов Сапега отметила, что в августе 2021 года в эфире государственного телеканала «Беларусь 1» выступила с обращением о «недопустимости совершения противоправных действий». Сапега пишет, что хотела прекратить эти действия еще в Литве, до задержания в Минске. Россиянка просит Лукашенко проявить снисхождение, поверить в ее исправление и дать ей шанс «на то, чтобы быть полезной обществу, и быть рядом со своими мамой и папой».  


Как указывает Би-би-си, формально Сапегу не могут помиловать до тех пор, пока она не выплатит всю компенсацию. Суд арестовал у нее примерно 15 800 белорусских рублей, таким образом, сейчас ее долг составляет около 160 тысяч рублей. Сапега указала в обращении к Лукашенко, что пока ни у нее, ни у семьи нет возможностей выплатить всю компенсацию, но она не слагает с себя обязанности сделать это. 


По словам адвоката Гашинского, поскольку Сапега осуждена по «экстремисткой» статье, в колонии жесткие условия. Девушка пребывает в тяжелом психологическом состоянии, сказал защитник. Единственное свидание с матерью у Сапеги было в СИЗО после приговора, с тех пор ни встреч, ни звонков ей не давали, рассказал Гашинский. 


Сапегу задержали 23 мая 2021 года в аэропорту Минска вместе с ее молодым человеком, бывшим главным редактором Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Пара летела рейсом Афины — Вильнюс, в воздушном пространстве Белоруссии пилотам поступила информация от диспетчеров о бомбе на борту. Информация о взрывном устройстве на борту оказалось ложной. 


Лукашенко уже высказался о возможности помилования Сапеги. 3 июня он описал свое отношение к делу россиянки словами «жалко девчонку» и заявил, что может передать ее РФ, чтобы она отбывала наказание на родине. 

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#белоруссия #лукашенко #сапега #протасевич #рф
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