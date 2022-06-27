Женщине пробило грудь петардой у Казанского собора в Петербурге

Вечером 26 июня мужчина запустил петарду возле Казанского собора в Санкт-Петербурге. Она пролетела около 30 метров, пробила грудь 59-летней женщине и повредила несколько машин. Об этом сообщает «Фонтанка». В Сети появились кадры происшествия.
Пострадавшую женщину доставили в Мариинскую больницу. У нее диагностировано ранение грудной клетки, врачи поместили женщину в реанимацию. Полицейские задержали подозреваемого — 40-летнего сварщика одного из заводов. Он запустил петарду, чтобы порадовать свою спутницу. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба главка МВД по Санкт-Петербургу и области.
В начале июня произошла стрельба в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Санкт-Петербурге. Мужчина применил травматический пистолет. Он пострадал, его доставили в Елизаветинскую больницу.