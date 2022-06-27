В Германии заявили, что Путин готовится лишить Запад сырья для батареек

Президент России Владимир Путин готовит для Запада новую сырьевую ловушку, пишут немецкие СМИ. РФ может заключить сделку с Боливией по добыче лития, поставив Европу в зависимое положение от Москвы.





«Россия в настоящее время, по-видимому, имеет особенно хорошие шансы в Боливии. Для Европы это означает: если Москва преуспеет в литиевом покере, после нефти и газа — хотя бы частично — может возникнуть следующая сырьевая зависимость от Москвы», — говорится в публикации немецкой газеты Die Welt.





Боливия владеет крупнейшими месторождениями лития в мире — 21 миллион тонн, таким образом опережая по количеству запасов Аргентину (19 миллионов тонн) и Чили (9,8 миллиона тонн).





Сейчас страна ищет деловых партнеров, которые помогут ей в добыче сырья. Откликнуться на сотрудничество может Россия, считает немецкая газета Die Welt. «Именно здесь должна захлопнуться новая сырьевая ловушка Путина», — сказано в статье издания.





В материале указывается, что если бы Россия смогла контролировать месторождения лития в Боливии, это поставило бы ее в очень выгодное положение в мировой экономике из-за значимости сырья.





Литий применяется в производстве аккумуляторов, лазерных материалов, пиротехники, радиоэлектроники. Сплавы этого элемента с магнием, медью, алюминием, скандием и кадмием используются в производстве материалов для военной техники, в частности, в авиации и космонавтике.