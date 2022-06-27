Новости
Новости
St
В Германии заявили, что Путин готовится лишить Запад сырья для батареек
Россия может заключить с Боливией новую сделку по добыче лития, поставив Европу в зависимое положение Фото: Global Look Press / Mohssen Assanimoghaddam
Новости

В Германии заявили, что Путин готовится лишить Запад сырья для батареек

Россия может заключить с Боливией новую сделку по добыче лития, поставив Европу в зависимое положение

Фото: Global Look Press / Mohssen Assanimoghaddam

Президент России Владимир Путин готовит для Запада новую сырьевую ловушку, пишут немецкие СМИ. РФ может заключить сделку с Боливией по добыче лития, поставив Европу в зависимое положение от Москвы.


«Россия в настоящее время, по-видимому, имеет особенно хорошие шансы в Боливии. Для Европы это означает: если Москва преуспеет в литиевом покере, после нефти и газа — хотя бы частично — может возникнуть следующая сырьевая зависимость от Москвы», — говорится в публикации немецкой газеты Die Welt.


Боливия владеет крупнейшими месторождениями лития в мире — 21 миллион тонн, таким образом опережая по количеству запасов Аргентину (19 миллионов тонн) и Чили (9,8 миллиона тонн).


Сейчас страна ищет деловых партнеров, которые помогут ей в добыче сырья. Откликнуться на сотрудничество может Россия, считает немецкая газета Die Welt. «Именно здесь должна захлопнуться новая сырьевая ловушка Путина», — сказано в статье издания.


В материале указывается, что если бы Россия смогла контролировать месторождения лития в Боливии, это поставило бы ее в очень выгодное положение в мировой экономике из-за значимости сырья.


Литий применяется в производстве аккумуляторов, лазерных материалов, пиротехники, радиоэлектроники. Сплавы этого элемента с магнием, медью, алюминием, скандием и кадмием используются в производстве материалов для военной техники, в частности, в авиации и космонавтике.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram
#запад #добыча #сырье #владимир путин
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2022

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»