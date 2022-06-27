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В Совфеде назвали ложью сообщения западных СМИ о дефолте в России
Сенатор Владимир Джабаров отметил, что Запад, по сути, сам украл принадлежащие РФ деньги Владимир Джабаров
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В Совфеде назвали ложью сообщения западных СМИ о дефолте в России

Сенатор Владимир Джабаров отметил, что Запад, по сути, сам украл принадлежащие РФ деньги

Владимир Джабаров Фото: Global Look Press / Павел Кашаев

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал сообщения западных СМИ о наступлении дефолта в России. По словам сенатора, это не более чем слухи, которые «лицемерный Запад» распространяет после кражи российских денег.


«В западных банках заморозили (а по сути, украли) огромные деньги, принадлежащие нашей стране. Не проводят никаких платежей и цинично заявляют, что Россия не может погасить свои обязательства. Вот наглецы!» написал Джабаров.


О наступлении дефолта в РФ сообщило американское агентство Bloomberg. При этом в СМИ уточнили, что в условиях санкций, двузначной инфляции и экономического спада дефолт мало что значит для россиян и носит исключительно символический характер.


25 мая Министерство финансов США отказалось продлевать генеральную лицензию, которая позволяет России выплачивать внешний долг. Платежи по двум выпускам еврооблигаций РФ необходимо было произвести 27 мая.


Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что никаких объективных причин для дефолта нет, РФ располагает всеми ресурсами для обслуживания внешнего госдолга, а практику оплаты газа за рубли можно распространить и на обслуживание госдолга.


Позднее президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения обязательств по государственному внешнему долгу. Согласно документу, обязательства РФ по еврооблигациям будут считаться исполненными надлежащим образом, если выплаты проведены в рублях.

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Медведев предупредил «европейскую тетю Урсулу» о моральном банкротстве ЕС из-за возможного дефолта России

Зампред Совбеза прокомментировал недавнее заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о российской экономике 17 апреля 2022
Dailystorm - Медведев предупредил «европейскую тетю Урсулу» о моральном банкротстве ЕС из-за возможного дефолта России
#экономика #рф #джабаров #дефолт #совфед #сми
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