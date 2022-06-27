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Киев приостанавливает действие двух соглашений с Россией по ядерной безопасности
Решение принято на фоне проведения РФ спецоперации undefined
Новости

Киев приостанавливает действие двух соглашений с Россией по ядерной безопасности

Решение принято на фоне проведения РФ спецоперации

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины сообщила, что Киев прекращает действие ряда соглашений с Россией в сфере ядерной безопасности. В ведомстве подчеркнули, что решение мотивировано проведением российской спецоперации на территории страны.


«Государственная инспекция ядерного регулирования Украины прекращает действие международных договоров, касающихся сотрудничества стран в сфере ядерной безопасности», — говорится в сообщении.


Решение страны затрагивает соглашение Министерства охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Украины и Федерального надзора России за ядерной и радиационной безопасностью, а также соглашение об обмене информацией и сотрудничестве в сфере регулирования безопасности при использовании ядерной энергии в мирных целях.


В ведомстве подчеркнули, что соответствующий приказ был подписан еще 24 июня. О прекращении действия указанных международных договоров было проинформировано Министерство иностранных дел Украины.


28 апреля Киев вышел из соглашения с РФ о создании ракетной техники. Кабмин страны постановил денонсировать соглашение, заключенное между правительствами двух стран, о сотрудничестве в сфере создания и эксплуатации ракетно-космической и ракетной техники.


«Судебно-юридическая газета» сообщала, что соглашение предусматривало в том числе поставки предприятиям ракетно-космических отраслей России и Украины оборудования и комплектующих без налогообложения.

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#ядерное оружие #украина #соглашение #рф
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